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社會 社會焦點 保障人權

被高中小蛇頭賣到柬埔寨…媽籌足15.2萬贖金匯出了！18歲男明返台

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

柬埔寨詐騙集團拐賣事件頻傳，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日親自赴柬，救回一名19歲的陳男，但與他同行的另位18歲鄭男則還在詐團手中。鄭母昨(19日)表示，對方要求15萬2000元贖金，揚言如果不給就要將鄭男「拖去後山分屍」；今日（20）在善心人士幫助下已籌得贖款，據了解已經匯款過去，預計明天鄭男就可以回台。

警方調查，全案緣由系18歲的林姓高中生於今年5月中旬透過手機交友軟體結識暱稱「阿文」的男子，對方自稱在柬埔寨工作，要求林仲介年輕台人赴柬，並承諾介紹1人就支付6000美金(約新台幣18萬183元)的費用；林嫌遂找來一起長大的同學好友鄭男、以及鄭男的好友陳男共赴柬埔寨，豈料在登機前一刻，林嫌卻以和陳男吵架為由脫團，放鳥2人，最終只有鄭、陳飛往金邊，淪為詐團手中「豬仔」。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲與陳男（左2）同行的鄭男仍在柬埔寨，鄭母表示已籌到錢並已匯款完成，明天兒子就能返台。（圖／記者邱顯燁攝）

鄭母說，兒子2日上午結束法院課程後，有說要到台中當保全，當天下午就抵達台中，當時還有報平安，不料3日凌晨卻跑去桃園機場，家人試圖再次聯絡時已經找不到人；沒多久家人就發現鄭男臉書出現簡體字PO文，招募國人到柬埔寨工作，還強調不要亂相信網路上詐騙廣告，「可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣。」

然而鄭母5日卻接到兒子的求救電話，他表示自己被困在柬埔寨，經常遭幹部虐打，且對方態度囂張，稱警察抓不到他們，還表示若要贖回鄭男，必須再找6人到柬埔寨當「替死鬼」，不然就是支付15萬2000元贖金，還要求在19日0時前付贖，否則就要把人「拖去後山分屍」。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲在藍委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷的護送下柬埔寨受害者陳男先行返台。（圖／記者邱顯燁攝）

鄭母收到勒贖消息後急得像熱鍋上的螞蟻，由於鄭家有4個孩子要養，父母2人又都是臨時工，家境並不寬裕，一時之間籌不出15萬餘元，只好向對方苦苦哀求，對方才答應不分屍，並再多給一天的時間籌錢，強調若19日仍沒看到錢「後果自負」。

鄭家在多方求助下，今早已透過善心人士籌足15萬2000元款項，本來鄭家還在苦惱，詐團並未告知該如何付贖，且日前營救陳男的3名立委目前人都在防疫旅館中，雖然錢籌到了，但卻沒有交付管道，讓鄭母十分焦急；幸好在各方的努力下，稍早鄭母表示已將錢匯出，而兒子於明天就可以出發返台。

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