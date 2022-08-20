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港媒：柬緬「豬仔陷阱」幕後　與中國「3黑金巨頭」有關

▲▼董勒成。（圖／景成集團網頁jcjtgs.com）。

▲董勒成曾任雲南政協委員。（圖／景成集團網頁jcjtgs.com）。

文／中央社台北20日電

台灣民眾赴柬埔寨打工受騙，受害者遭誘拐被拘禁在西港，港媒報導，當地企業以中資為主，這些企業主不少人是涉及行賄、詐騙與賭博的黑金巨頭，甚至打著「一帶一路」的旗號招搖撞騙。

香港01於19日報導，這些以經商為掩護的中國通緝犯因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，可說是混得風生水起，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。

像是號稱身家人民幣（下同）30億元（約新台幣132億元）的董勒成，曾獲選為中國雲南省第8與第9屆的政協委員，但他多次捲入行賄並非法投資緬甸北部的賭場而被判刑。

▼徐愛民（右）曾出席凱博酒店試營運。（圖／凱博酒店臉書）

▲▼徐愛民（右）曾出席凱博酒店試營運。（圖／凱博酒店臉書）

之後他轉移陣地來到柬埔寨，更與現已被捕的澳門賭場大亨周焯華在西港開發娛樂城，報導說，緊鄰西港中國城有座大型園區「金水」專門從事線上博弈與詐騙，幕後老闆就是董勒成。

另個在柬埔寨知名的中國商界聞人徐愛民曾獲頒柬國的「勳爵」頭銜，但實際上他曾因經營賭博集團而被中國當局判刑10年，並利用香港匯豐銀行帳戶洗錢，2013年國際刑警發紅色通緝令追緝他。

徐愛民在柬埔寨經營的「凱博」酒店，同樣位於緊鄰西港的中國城，而且也是專門從事線上博弈與詐騙的勾當，這家酒店的母體凱博投資有限公司也涉足房地產，在西港開發大型公寓建案。

▼佘智江又名佘倫凱，已於近日在泰國被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲▼KK園區物主之一的佘智江（佘倫凱）已經被泰國警方逮捕，將引渡回中國大陸。（圖／翻攝微博）

至於入籍柬埔寨並持柬國護照的佘智江因涉跨境賭博而被中國通緝10年，之後改名唐凱倫往來於東南亞與中國，不過他日前在泰國落網。

佘智江雖入籍柬埔寨，但他的主要活動範圍集中於緬甸，而他在緬甸邊境開發的亞太新城，其實就是複製柬埔寨西港的賭博行當，更自詡主導中國的「一帶一路」倡議，迫使中國駐緬甸大使館趕緊澄清。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）說，佘智江是緬甸KK園區的物主之一，這個園區被稱之為「豬仔煉獄」，所謂豬仔就是上千名被拐騙來此打工的外國人。園區內已建立器官販賣的管道，若豬仔沒價值就會被活摘器官並棄屍公海。

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