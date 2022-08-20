菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

▲ 柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國人誤入海外打工陷阱案件頻傳，菲律賓也傳出有民眾受騙，菲國駐柬大使館求助柬埔寨警方，希望救出4名受困國公省南部七星海（Dara Sakor）長灣娛樂場（Long Bay Casino）賭場，被迫從事電信詐騙的菲國公民。

根據《半島電視台》節目101 East公開的文件，菲國駐柬使館本月8日致函柬埔寨國家警察總署說明，他們近期接獲另一起緊急通報，有4名菲國公民在長灣娛樂場一家不知名中國公司上班，被迫進行網路詐騙，除非支付大筆贖金，否則無法離開。

公函指出，這家中國公司位於長灣娛樂場一棟不明建築4樓的508號房，並附上照片。菲國使館請求柬埔寨警方緊急援助，希望救出受困的菲國公民，向公司討回護照、薪水並轉移至安全地點。

《柬中時報》獲取的國公省警察局文件顯示，該省警方本月17日收到這封由國家警察總署傳發的公函，已經介入調查。

JUST IN: Embassy of the Philippines in Cambodia asks for urgent assistance from police to rescue Filipino nationals from cyber slavery.



101 East reveals the key players behind Cambodia's multi-million dollar cyberscam industry: https://t.co/S2dWzsCSSr pic.twitter.com/vcx61V7kzB — 101 East (@AJ101East) August 19, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》