小米第二季淨利大減67%　手機出貨量少了近3成

▲北京小米總部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團19日晚間公布第二季財報，其中，第二季純利13.86億元（人民幣，下同），年減83.2%；經調整淨利潤20.81億元，年減67.1%。小米總裁王翔解釋，業績波動的主因是全球通貨膨脹，加上大陸疫情反覆，導致消費疲弱影響收入，而為了刺激需求採取降價促銷，又對利潤帶來了壓力。

小米第二季淨利大減的主因與智慧型手機出貨量、銷售額大減有密切關聯，從財報數據中可以發現，小米第二季智慧型手機收入同比減少28.5%至423億元，出貨量也大減26.2%，只剩下3.91億台（去年Q2為3.13億台）。

小米總裁王翔表示，全球消費市場疲軟，國內疫情反覆，導致市場整體需求減弱，給集團營收帶來了挑戰，而毛利率下降則是由於二季度內「618」等促銷活動，為激發市場活力、清理庫存做了一些促銷。

▼小米創辦人兼CEO雷軍。（圖／CFP）



王翔還說，第二季集團智能手機的產品節奏也影響了業績和出貨量，「報告期內沒有十分強勢的產品推出，三季度還有些很好的產品，四季度也有促銷節日，預計下半年應該會比上半年要好些，不過還是存在很多不確定性。」

另外，對於國際庫存攀升的狀況，王翔認為，國際庫存之所以形成，是因為國際政治形勢及經濟形勢的變化及其產生的影響超出了業界的預期，「去年半導體從缺貨到過分供給，但需求卻在減少，整體供應鏈有一定滯後，導致產品及原材料庫存上升。」



王翔強調，目前集團的庫存水平處於健康狀態，對此持相對積極的看法，未來清理庫存的常規手段還是利用節假日或促銷活動。

根據財報，今年上半年小米集團營收入1435.22億元，同比下降12.8%；經營利潤為244.78億元，經調整淨利潤為49.40億元，同比下降60.1%。剛剛出爐的二季度業績則顯示，二季度小米集團收入為701.71億元，經調整淨利潤為20.81億元。