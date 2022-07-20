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台灣首次上市！小米推「變型」筆電　Xiaomi Book S即日起預購

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▲Xiaomi Book S 12.4"。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣小米今日舉辦發布會，一次宣布了多項新品，其中也首度進軍全新筆記型電腦領域，推出首款2 in 1筆記型電腦產品Xiaomi Book S 12.4"，瞄準用戶對於更高生產力的需求。可以變身平板與筆電，滿足現在消費者的多工需求。

隨著用戶對生產力有更高的追求，為了滿足用戶跨越環境限制、隨時保持高生產力的需求，Xiaomi Book S 12.4"搭載12.4吋LCD觸控螢幕，以2560x1600 WQHD+高解析度清晰顯示畫面細節，搭配100% DCI-P3寬廣色域呈現生動色彩，以及500nits峰值亮度，即使在強烈外在光源下也能清晰閱讀。

Xiaomi Book S 12.4"搭載Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen 2旗艦級64位元ARM處理器，採用八核心CPU、7nm製程，實現絕佳效能；搭配全新Windows 11介面，能與2合1筆記型電腦進行最佳互動，無論是搭配鍵盤、觸控筆，或者以手指進行觸控，都能享有流暢的使用體驗。

同時，Xiaomi Book S 12.4" 擁有長達13.4小時的電池續航力，搭配額外附贈的Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版，長效續航、高效快充讓用戶隨時不擔心沒電。

此外，透過可拍攝1080p畫質的居中前置攝影機以及支援Qualcomm Aqstic™ ECNS（回音消除與噪音抑制技術）的雙麥克風，可提供舒適而清晰的視訊會議體驗；而強大的雙喇叭，能夠創造立體聲音效與身歷其境的音訊體驗。

Xiaomi Book S 12.4"售價新台幣20,995元，將於8月1日開賣，即日起至7月31日止開放預購。另外，Xiaomi Book S 12.4 Keyboard同步開賣，售價為新台幣2,995元。為歡慶預購開跑，小米推出三件組與筆電兩件組合特惠，於7月31日前預購Xiaomi Book S 12.4"搭配Xiaomi Book S 12.4 Keyboard雙件組合套裝新台幣22,990元，預購Xiaomi Book S 12.4"搭配Xiaomi Book S 12.4 Keyboard及Xiaomi 靈感觸控筆，三件組合套裝早鳥價新台幣23,990元。

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