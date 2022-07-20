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「小廢包」也裝得下！自拍鏡頭再升級　小米12 Lite今預購開跑　

▲Xiaomi 12 Lite。（圖／小米提供）

▲Xiaomi 12 Lite。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

小米今日在台灣正式發佈小米12 Lite，小米表示，這次的新機完全為女性打造，主要關注焦點仍在卓越的鏡頭系統加上輕薄的機身，可以讓現代女性在攜帶漂亮的小包包時，仍能輕鬆放入，且自拍鏡頭自帶柔光燈，夜晚拍照也清晰。

首先在鏡頭部分，主鏡頭為三鏡頭模組，具備億級像素，讓手機拍照更強大，除此之外，小米12 Lite在前鏡頭自拍上也下了功夫，具備3200萬像素，並且配備雙柔光燈，夜晚或光線不足的地方仍能拍出柔和的美照。

▲小米12 Lite。（圖／記者陳俐穎攝）

▲小米12 Lite外觀設計。（圖／記者陳俐穎攝）

攝影上除了硬體加強之外，小米12 Lite也具備自拍人像自動HDR，全新的景深估算等，讓人物攝影變得更加立體生動，前後鏡頭也都支援人眼追焦功能。

而在規格上，12 Lite重量為173g，厚度7.29mm，可以輕鬆放入小包中，也不會增加隨行重量，具備6.55吋大螢幕，加上4300mAh的大電量，追劇也能輕鬆不斷電，螢幕也內建多種護眼模式，可以在各種狀況下保持優良的顯示並保護眼睛。

▲小米12 Lite。（圖／記者陳俐穎攝）

▲小米12 Lite共三色可選。（圖／記者陳俐穎攝）

小米一直以來在充電速度上面都十分注重，而此次充電搭載67W快速充電，小米表示，比iPhone快3倍，在13分鐘可以充滿50%，忘記充電也不害怕。在售價上，8+256G為13999元，今日下午預購開跑，預購還會贈送小米手錶、戶外藍牙喇叭好禮二選一。

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