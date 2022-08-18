全球晶片市場價格回落　手機及電動車市「降價」還要等一等

▲全球晶片價格回落。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

全球晶片（芯片，下同）市場近日出現「降價銷售」的情況，一款意法半導體核心部件晶片從2021年的3500元（人民幣，下同）降至600元，降幅超80%。對此，大陸威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉表示，晶片價格變動並非雪崩，而是回歸，「相較於傳統汽車，新能源車在芯片上面臨的成本壓力更大。」

▲大陸新能源車（電動車）市場活絡。（圖／CFP）

《中新網》報導，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟秘書長原誠寅表示，「傳統車大概是600至800顆（芯片），新能源車會到1300至1400顆；芯片單車價格方面，傳統車大約需要400美元，新能源車需要700至800美元，如果包含智能化配置的話，可能會超過2000美元。」

對於晶片價格波動的原因，原誠寅認為，有企業搶購晶片佔據大量的產能，從2020年開始，新能源汽車需求量上升的時候，由於沒有產能，供給量下降，導致車用晶片漲價，「部分工廠停產，以及市場的恐慌心理，也進一步推高車用芯片的價格，上述幾點情況目前正在改觀。」

▲位於江蘇無錫的蘋果專賣店。（圖／CFP）

據了解，一款作為電子控制系統核心部件的意法半導體晶片是2021年需求最高的晶片產品之一，市場報價一度上漲至3500元，2022年下滑至600元左右，降價幅度超80%。另一型號的晶片在2021年價格約200元左右，進入2022年，售價降為每個20元，僅最高價位的10％。

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，在消費電子領域，「尤其在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分芯片降價超80%。」

晶片大幅降價後，外界關心手機及電動車價格是否會隨之降價？對此，通訊業業內人士分析，價格影響並非立竿見影，而是有一定週期，一般廠商會至少提前一個季度向上游晶片供應商訂貨，直至新款手機發布前，這些因素才會被考慮，假使近期晶片價格回落，或在半年後才會反映在新發表的5G手機價格上。

至於電動車市場，原誠寅則認為，車價的上漲並非全由晶片決定，「大宗材料都漲了，不管是鎳、鋼、鋁包括正負極都在漲，所以還不能將原因全扣在芯片上面。」

根據晶片製造商恩智浦公布2022第二季度財務業績顯示，其大約一半的收入來自汽車用晶片的銷售。恩智浦表示，公司目前電子元件的供應仍無法滿足該行業的所有訂單，即使是平緩的汽車總需求，公司依然相信供需關係緊張。