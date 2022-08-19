受困豬仔有黑數？　網紅Bump：所有政績都給你！只想政府開始做事

▲朱學恒專訪網紅好棒Bump。（圖／POP搶鮮報提供）

記者詹宜庭／台北報導

近來台人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家事件頻傳，外交部聲明，網紅「好棒Bump」影片提及駐處人員拒絕或拖延協助受困國人等事與事實不符。對此，Bump痛批，官方對於誘騙事件既未說明立場，也從未明確指示後續動作，實際受困當地黑數，只能推敲無法確實知道，呼籲政府接手救援，「所有政績都給你，我只想你開始做事。」

網紅「好棒Bump」19日中午接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對台人頻遭詐騙而受困於柬埔寨等國一事，他呼籲政府應即刻救援遭詐國人，「所有政績都給你，可以連幫你發3篇都講你好話，我只想你開始做事。」

Bump表示，自己在2021年9月起陸續接到許多求救訊息，時常聊到一半對象就消失、無法再聯繫；不過，他認為這些人大多數都還活著，但實際受困當地黑數，只能推敲無法確實知道。

Bump透露，截至目前自己已投注近200萬元救助赴海外工作遭騙的民眾，初步估計至少救回40多人；然而，回顧整場救援行動，雖然曾與外交部人員開過會，也明確公開過自己聯繫方式，但官方對於誘騙事件既未說明立場，也從未明確指示後續動作，甚至還要他面對外交部的澄清聲明。

針對外交部澄清聲明，Bump不只揚言要與外交部宣戰，也宣布永久停更《詐騙解碼》系列影片，他強調，自己無意製造恐慌，能理解政府想穩定民心之意，我國駐越南胡志明市辦事處人員也「真的很幫忙」，但他希望政府能多去讚美其他默默幫忙的人，不要否決這些人的努力。

至於外交部近來與「好棒Bump」的言詞交鋒，網友們紛紛熱烈討論，不少人力挺「好棒Bump」，大讚他是吹哨者、正義網紅，譴責外交部根本沒在做事；卻也有另一派網友指出，外交部早在2021年底發布提醒國人注意赴柬埔寨工作要小心詐騙。

外交部指出，繼2021年11月對柬埔寨發布紅色旅遊警示後，又於2022年6月13日又發布紅色旅遊警示，再度提及近來傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，難以對外求助，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。此外，外交部於2022年7月15日又再將柬埔寨公告列紅色旅遊警示。

▼朱學恒專訪網紅好棒Bump。（圖／POP搶鮮報提供，下同）

