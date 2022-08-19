快訊／高嘉瑜喊「誓死捍衛言論自由」被罵爆　陳時中：很敬佩

▲陳時中出席「政治如何療癒社會」座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，值此敏感時機，民進黨立委高嘉瑜19日透過臉書稱「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，但遭網友罵爆。民進黨台北市長參選人陳時中受訪稱，沒有人會不同意高嘉瑜的說法，她在現在表達立場，「我們也很敬佩」。

高嘉瑜下午透過臉書貼出《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片並指，「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」；然而，此語引發網友在高嘉瑜貼文下方留言批評，「連立法院都還沒送進去，你又在那邊看風向發言了，能不能專業點針對法案內容提出建議，你是立委不是網紅欸！」但也有網友持正面意見表示，「支持高嘉瑜，堅持捍衛言論自由！」

對此，陳時中今天下午出席「政治如何療癒社會」座談會後受訪時，被媒體問及，高此語是否與民進黨的立場不一樣？陳時中直言，這個立場並沒有所謂不同，高是就言論自由應該誓死捍衛的角度，「在座沒有人會不同意」。他也感慨說，現在表達這個立場，「我們也很敬佩」。

陳時中補充，政府立法是站在思考管理假訊息的角度，而基本精神是言論自由，如何論斷要有很多討論，不是開3次會就可以解決的問題，理念上，民進黨不會退卻混亂，溝通是需要的，該法應不妨礙言論自由又要有管理，預料強度不會很強。媒體追問，陳是否也誓死捍衛言論自由？陳說，這是精神理念面的問題。