家傳秘方的「滷味製法」大公開！　保師傅：商用、家用絕對都適用！

▲ 滷味是台灣的國民美食之一。（圖／載自pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

「滷味」是台灣相當受歡迎的小吃之一，不僅是正餐中不可或缺的配角，也是許多人心中的宵夜Top1。今天最新一集的《我的老公是大廚》就要來教大家製作色香味俱全的滷味，無論你是要商用，或是家用，都非常實用，所以同樣熱愛滷味的你，快點按下播放鍵，跟著保師傅一起學習如何做出香噴噴的滷味吧！

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保師傅表示，所謂「滷味」就是「五香滷味」，若要滷的香氣十足又美味，這「五香」缺一不可！所謂的「五香」包含了：乾香料、新鮮香料、醬油香、酒香，以及食材本身香氣。此外，滷味食材的挑選也相當重要，不僅需要足夠的膠質、蛋白質，也要考慮到肉的部位，才能夠讓滷汁呈現出油油亮亮的光澤喔！

不過，就算材料都已經備妥，但到底該怎麼做才會最好吃呢？只要一開設「滷味課程」就學員大爆滿的保師傅，在節目中分享了幾個常見食材的滷味基本法：

1. 大型滷味滷1小時

2. 台灣牛鍵滷2~2.5小時

3. 美國牛鍵心滷80~1.5小時

4. 嘴巴肉、豬舌頭滷45分鐘

5. 豬耳朵滷50分鐘

6. 豬頭皮滷1.5小時

7. 牛肚先水煮1小時，再滷70分鐘

8. 牛筋先水煮2~2.5小時，再滷1.5小時

9. 雞爪川燙走水、剁腳尖後，小火滷30分鐘



此外，保師傅在節目中還透露許多「滷味小秘訣」，包括大型滷味的特殊滷法、選擇滷味醬油的技巧、製滷鍋的步驟與細項等。如果想知道更完整的滷味製作大法，事不宜遲，現在就拿出筆記本，邊看影片邊記錄下來吧！