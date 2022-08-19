超商獨家！日本2款人氣零食來了　迷你「哈密瓜巧克力」超Q

▲超Q「北海道夕張哈密瓜半月型可可球」，以夕張哈密瓜製成雙色濃郁巧克力。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

不用飛日本也能吃到限定巧克力！就有超商開賣來自日本的「2款人氣限定巧克力」，其中有一款是「迷你哈蜜瓜半月型可可球」，外觀還仿哈密瓜紋路超級可愛，送進嘴裡是濃郁的哈密瓜巧克力味，另一款則是「雷神香蕉巧克力風味餅乾」，8/24起皆可享「任選第2件6折」優惠。

7-11將於8/24起推出「日本北海道名物」主題活動，以感謝祭為主軸，網羅日本多款在地人氣食飲，其中巧克力控有口福了，本次有首度引進的「北海道夕張哈密瓜半月型可可球」，嚴選北海道夕張哈密瓜製成雙色濃郁巧克力，造型還是縮小版哈密瓜，可愛又美味。

▲「日本雷神香蕉巧克力風味餅乾」口感十分豐富。



另一款則是「日本雷神香蕉巧克力風味餅乾」，為季節限定新品，上層含香蕉脆片風味香甜，下層則是巧克力餅乾體酥脆濃郁，一口咬下是滿滿的幸福感；為慶祝新活動登場，8/24起至9/20止，指定商品可享任選「第2件6折」優惠。

▲超狂「1公尺派對巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

人氣速食品牌「必勝客」今年初首度開賣超狂「1公尺派對巨飽盒」，一次集結10大人氣美食，全被塞進1公尺長的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，限量1萬份光速完售。這次聽見粉絲敲碗心聲，業者宣布「1公尺派對巨飽盒」重磅回歸，全台限量1萬5000份，即日起至8/22止開放預購。

▲1公尺長的比薩盒內吃得到10大人氣美食。

「1公尺派對巨飽盒」內含3款口味任選的經典大比薩（限制方形鬆餅餅皮、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金和風鱈魚塊。