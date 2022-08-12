學會4道「蓮藕料理」！鹹甜滋味全都有　名廚：用對方法好吃又好看

▲新一集的美食podcast節目《我的老公是大廚》，介紹4道蓮藕料理，其中便包含名菜「江米藕」。（圖／翻攝自YouTube／我的老公是大廚）

實習記者楊子嫻／綜合報導

每年的8月至10月份是吃「蓮藕」的最佳時節，許多人會利用這個季節來吃藕補身，不過各類蓮藕料理看似簡單，實際上卻是蘊藏許多「眉眉角角」。新一集的美食podcast節目《我的老公是大廚》中，保師傅不僅分享處理蓮藕的妙招，又介紹4道著名的蓮藕料理，鹹甜滋味一次滿足。喜歡吃蓮藕的你，別忘了點下播放鍵，聽聽保師傅是如何做出粉嫩的蓮藕吧！

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蓮藕，也被稱作零根，以中醫的觀點不管生吃或熟食，都可以為人體帶來很多幫助。然而很多人卻疑惑道，為什麼自己做出來的蓮藕都黑黑醜醜的？美食家王瑞瑤也笑稱，自己也是苦主之一，但只要跟著保師傅的蓮藕基本法來做，就連熬湯蓮藕也能始終保持嬰兒般粉嫩的顏色。



►蓮藕基本法

1. 將蓮藕切成結，去除頭尾，以削皮刀將蓮藕粗糙表面去掉。

2. 切成需要的厚度，紅燒、燉湯切成厚片或切塊；涼拌切成薄片或小厚片。

3. 一公升的水裡加30cc的醋，攪拌後將蓮藕放置浸泡15分鐘。

4. 若是涼拌還需殺青川燙一下。

江米蓮藕（蜜汁藕）：

冷盤

1. 蓮藕洗淨後不去皮，將結與結之間切斷，不要切片。

2. 近圓身處切1片作為頂蓋，待塞完米後蓋回。

3. 圓糯米泡水2小時，瀝乾後，將米放進蓮藕孔洞中。

4. 重複至米裝滿，蓋上蓋子以牙籤固定，水煮4小時。

5. 煮熟後沖冷水，以湯匙清除表皮備用。

6. 以桂花、糖，熬成糖汁，與蓮藕熬煮1小時。

7. 浸泡1晚後，切片淋上糖汁。

熱食-上述1-5的步驟相同

6. 切成0.8公分厚片，以扣肉的方式扣在碗上。

7. 灑上桂花、糖、酒釀水，蒸1-2小時。

8. 食用時先倒出糖汁，倒扣在盤上，加點蜂蜜。

日式金平藕

1. 運用「蓮藕基本法」切成0.3-0.4公分薄片。

2. 瀝乾後，以麻油拌炒，加上醋、糖、味醂和紅辣椒。

3. 出鍋後撒滿焙香的芝麻。

涼拌藕

1. 運用「蓮藕基本法」切成小厚片川燙20秒，撈起泡冰水。

2. 瀝乾後，加上明德辣豆瓣，加點米酒頭、醬油。

3. 加上些許糖、醋、香油、辣油，拌勻即可。

紅梅藕

1. 運用「蓮藕基本法」，先將藕切成4辦，再切成1公分厚。

2. 瀝乾後川燙10-20秒。

3. 將小黃瓜輪切成1.5公分厚，以1.5%的鹽醃漬，重物壓1小時，並10分鐘翻一次面。

4. 洗掉小黃瓜鹽分後，擦乾，與藕放在一起。

5. 100cc的紅醋與65公克的糖調和後，加上鹹桂花醬、話梅、紫蘇。

6. 醬汁與小黃瓜、蓮藕浸泡2-3天。

另外，王瑞瑤更分享，自己從香港師傅Eddie劉冠麟那學到判別蓮藕口感的方法，觀眾可以依照要做的菜，與自己的喜好來挑選最適合的蓮藕。

►挑選蓮藕小TIPS：

1. 橫斷面，有7個孔口感較粉，9個孔口感爽脆。

2. 蓮藕較熟，孔洞會較圓、較大，適合做江米藕。