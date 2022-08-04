潭子滷味老闆枉死！老母親「腦中風加劇」　哀痛獨揹亡兒房貸

▲林男上午解剖，學習司法官受不了屍臭味，衝出門外乾嘔。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中潭子滷味攤曾姓老闆枉死，告別式已順利結束，全案雖已落幕，但最悲慘的就是曾男60多歲母親，原本孤兒寡母相依為命，經濟全靠兒子賣滷味，如今兒子死了，曾母難過得腦中風病情加劇，手腳不協調，腦筋也像是打結，說話不流暢，不但無力外出工作，還得揹負兒子留下來的房貸及自己生活費，更可惡的是，槍手家屬至今連一句話也沒說，完全不聞不問，令人又氣又難過。

曾男被槍手林沛廷誤以為和前妻交往，林男憤而持槍到滷味攤前尋仇，3槍擊斃曾男後，自己開車逃到太平區黃竹山上舉槍自戕，由於死亡多日，被警察循著惡臭才找到屍體，全身已長蛆、蚊蠅飛舞，林男上午解剖時，學習司法官還受不了屍臭，衝出解剖室乾嘔，表情十分痛苦。

曾男告別式在8月1日順利結束，曾母依習俗留在家裡，不能出席，而是論及婚嫁的女友以家屬身分，眼眶泛紅，強忍悲痛，答謝前來致哀的親友。

▲曾男告別式已經圓滿結束。（圖／ETtoday資料照，下同）

這件滷味攤命案隨著槍手自戕已經落幕，但生者沒有比較好過，曾母原本腦部就有小中風，如今因悲傷過度，加劇病情，手腳出現不靈活，說話也斷斷續續不流暢，到現在還沒走出喪子陰影。

市議員蕭隆澤說，曾男出生10個月後，雙親就離異，曾母為了要順利離婚，還被迫拿出38萬元給前夫，曾母在工廠辛苦工作，獨自扶養兒子長大成人，兒子不但孝順，經營的滷味攤生意很好，正要開始享福之際，兒子卻被人莫名其妙的殺死了。

曾母已經60多歲，又有腦中風，無力再外出工作，目前生活暫時無虞，還存有兒子賺的錢，但是她還有100多萬元的房貸，存簿內總有用完的一天，到時該如何過活？

而槍手家屬從案發至今，不但沒有出席告別式，連一通電話都沒有，更令死者家屬心寒、難以接受。

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