罹肺腺癌前妻又提分手　滷味攤殺手選擇自戕：把錢留給家人

▲▼槍手林沛廷可能在前妻提分手，加上自己罹患肺腺癌的雙重打擊下，選擇自戕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

犯下台中市滷味攤命案的41歲凶嫌林沛廷，24日晚間開槍殺人後開車逃往太平區黃竹里山上自戕，一槍斃命，林嫌還年輕且收入不錯，「報仇」後沒有逃逸，卻採取如此激烈手段，除了前妻提分手憤怒之外，原來他在犯案前不久得知罹患肺腺癌，索性選擇自我結束，甚至還向友人說，他不想治療，寧願把錢省下來留給家人，不過真正行凶動機，已隨著人死而成了「懸案」。

據了解，林嫌在案發前一天還跟朋友一起吃飯喝酒，心情很鬱悶，大家都勸他別為一個女人難過，林嫌在朋友眼中是個非常nice的人，廚藝好，曾在多家餐廳擔任主廚，酒品也好，但就是情關過不了，他有2段婚姻，和第2任妻子離婚後還同居，但2人常因細故吵架，前妻5月份要求分手，這讓林嫌憤怒不已。

林嫌把怒氣全發洩在滷味攤曾姓老闆身上，即使曾男已有論及婚嫁的女友，即使前妻一再表明只是客人關係，林嫌聽不進去，透過管道買了1把制式手槍和42顆子彈，案發前，他還帶著和第1任妻子生的、今年升高一的女兒回南投國姓老家，叮囑女兒要好好照顧阿公、阿嬤。

知情人士判斷，林嫌還年輕，經濟也不錯，開名車，「報仇」完沒有逃亡，反而選擇常去遊玩的黃竹山區自戕，作為人生最後終點，而且身上未帶任何金錢和食物，可見死意甚堅。

專案人員透露，原來林嫌先是5月份前妻提分手，憤恨不已，後來7月又得知罹患肺腺癌，在雙重打擊之下，於是選擇自我結束，友人還聽林嫌說過，「不想治療了，因為肺腺癌很難治癒，寧願把醫療費省下來，留給身邊的家人」。

潭子滷味攤命案看似落幕，但隨著林嫌自戕，真正的行凶動機，恐將永遠石沈大海。