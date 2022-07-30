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獨／兇手雜草堆自戕難發現　員警下風處互問「有聞到嗎」終尋獲

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

▲▼警方在兇手林沛廷陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭，才沒有發現。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

犯下台中市滷味攤命案的41歲凶嫌林沛廷，24日晚間犯案後，開車逃往熟悉的太平區黃竹山上，林嫌驚覺後有警車，連車鑰匙都來不及拿就棄車奪門而出，警方大舉搜山後，29日才發現他的屍體。警從屍體長蛆研判，林嫌應是當晚就舉槍自戕，一槍斃命，警方之前在陳屍現場已找過2、3次，但雜草太過茂密，掩蓋身體，昨天傍晚，警方為了今天假日要擴大搜山，重回山區要規劃路線，結果意在屍體下風處1百多公尺聞到臭味，大家還彼此詢問：「你有聞到嗎？」

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

林嫌在案發前一天還跟朋友在一起吃飯喝酒，心情很鬱悶，大家都勸他別為一個女人難過啦，林嫌在朋友眼中是個非常nice的人，廚藝好，曾在多家餐廳擔任主廚，酒品也好，但就是情關過不了，他和第2任妻子離婚後又同居，但2人常因細故吵架，前妻5月份提出分手，這讓林嫌憤怒不已。

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

林嫌把怒氣全發洩在滷味攤曾姓老闆身上，即使曾男已有論及婚嫁的女友，即使前妻一再表明只是客人關係，但林嫌聽不進去，透過管道買了1把制式手槍和42顆子彈，案發前，他還帶著和第1任妻子生的、今年升高一的女兒回南投國姓老家，叮囑女兒要好好照顧阿公、阿嬤。

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

林嫌應是抱著必死決心，且事前規劃妥當，當晚開完槍後直接開車直趨黃竹山區，他的高中同學住黃竹，他常來山上玩，相當熟悉當地地形，不料，警方追得緊，他開到黃竹產業道路時，驚覺後有追車，懷疑是警察，所以連車鑰匙都來不及拿，就棄車奪門跑進山裡。

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

警方後來在離棄車點約1公里處發現屍體，在附近找到的包包裡面，只有藥物，沒有金錢和食物，判斷他沒有逃亡念頭，應該是就決定殺了人後再自戕，舉槍朝上往下顎，一槍斃命。

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

警方搜了4天毫無所獲，打算在周六擴大規模再次搜索，因為假日有民間救難人員加入，人力較多，警方昨天傍晚重回現場，再次分配路線，結果在屍體下風處1百多公尺聞到臭味，大伙還不敢確定，彼此還問說「你有聞到嗎？」

▲▼警方在槍手陳屍處搜索過3次都未發覺，原因是雜草茂密，加上屍體還沒發臭。（圖／民眾提供，下同）

後來升空空拍機往上搜尋，變換各種角度，一度拍到白色布料的一角，原以為是裝著死狗死貓的袋子，後來走近一看，蚊蠅漫天飛舞，赫然是一具屍體，屍體上已經有蛆，而這地點之前已經搜索過2、3次，但因還沒發臭，所以沒有發現，反而在被害人頭七前找到兇嫌屍首。

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