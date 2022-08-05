夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

實習記者楊子嫻／綜合報導

放暑假，對學子們來說是個開心在家的假期，但對於煮夫和煮婦來說卻是一個想破頭的時刻，要經常變化出不同的料理，滿足全家人的胃口。新一集Podcast節目《我的老公是大廚》便根據網友們的煩惱，分享了4道美味程度堪比餐廳級別，但適合家庭的涼拌小菜，不僅能消暑，做法更是方便快速。

在節目中，面對常見的涼拌小菜，資深美食記者王瑞瑤更是感嘆道，自己已經很少能在外面餐廳吃到好吃的「涼拌乾絲」了，現在的店要不是沒賣、就是口感不如以往的滑順。如果你也和王瑞瑤有著相同的感嘆，不妨點下播放鍵，聽聽保師傅是如何復刻出完美的涼拌乾絲吧！

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海帶絲：

1. 將市場買來的細海帶絲（0.2-0.3公分）切成段（約6公分）。

2. 視海帶軟硬成度以開水川燙，偏軟的海帶燙一下、較硬的燙3-5分鐘，隨後撈起過涼水。

3. 薑、辣椒（去籽）切成絲。

4. 海帶瀝乾，拌上一點鹽、味精、醋、糖、麻油。

復刻版涼拌乾絲：

1. 川燙紅蘿蔔，1分鐘後加入芹菜，再滾10多秒後，撈起泡冰水，待涼後撈起瀝乾。

2. 將小拇指指節大小的鹼加入同一口川燙鍋中，加入干絲，水滾後轉小火，以筷子抖散後30秒關火。

3. 干絲撈起，以清水輕輕搓洗 6遍，瀝乾20分鐘。

4. 將紅蘿蔔、芹菜、干絲拌在一起，以鹽、味精、麻油（100%香油）調味。

炸花生米：

1. 生的帶皮花生川燙，放在漏盆裡抖掉水分。

2. 以溫冷油（100-120°C）炸，慢慢攪動10分鐘。

保師傅更傳授「聽聲辨位」秘訣，教大家辨別花生是否有炸透。連油撈起1顆花生米，在漏勺中瀝乾、晾涼後，將花生米以40公分的高度，落在鐵勺上，若是聲音聽起來是響亮、輕脆的「鏘鏘」聲，就代表花生已經熟了；相反的呈現「霧霧」的聲音則需要再多炸一下。若是顏色來辨別的話，很容易就過熟。

馬鈴薯沙拉：

1. 馬鈴薯、紅蘿蔔、雞蛋洗淨，蒸熟後切成丁。

2. 小黃瓜切丁以鹽巴醃漬後，清洗瀝乾，並將火腿也丁。

3. 以鹽、味精做調味，再加入美乃滋，攪拌均勻。

節目中，保師傅也提醒，涼拌小菜放置一段時間後，醬汁會沉到底下，所以從冰箱拿出來食用時，要記得均勻的拌一下，才不會上面乾乾的、味道都在最下面。