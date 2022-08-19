烏克蘭警告：俄準備在「歐洲最大核電廠」製造事故　俄人員已撤離

▲歐洲最大核電廠「札波羅熱」自3月以來就被俄羅斯軍隊佔領，俄烏雙方相互指責對方炮轟核電站。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍事情報部門警告，俄羅斯部隊可能準備對歐洲最大核電廠「札波羅熱」發起挑釁行動，時間點就在19日，外傳俄羅斯國營核子企業工作人員已撤離該處。與此同時，聯合國秘書長古特雷斯也呼籲俄軍撤離札波羅熱核電廠。

衛報報導，俄烏戰爭開打至今已近6個月，戰事仍處於膠著狀態，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）本周二度訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）會晤。這是艾爾段首度出訪烏克蘭，身為談判中間關鍵人物的他坦言，「我們都很擔心，我們都不想要另一個車諾比事件」。

▲聯合國秘書長古特雷斯二度訪問烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統艾爾段會晤。（圖／路透）

就在18日，俄羅斯國防部率先指控，基輔政府正準備趁古特雷斯訪問期間，於19日針對札波羅熱核電廠發起假旗攻擊行動，發動砲擊，更說這起事件發生後，俄方將因此被控製造人為災難。

不過消息傳出後，烏克蘭國防情報局公開表示，擔憂俄羅斯計畫19日在核電廠製造事故，依據掌握到的情資，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）工作人員已撤離。

▲聯合國秘書長古特雷斯呼籲俄羅斯部隊帶著裝備離開札波羅熱核電廠。（圖／路透）

札波羅熱核電廠自3月以來就被俄羅斯軍隊佔領，不過目前仍由烏克蘭人進行管理。古特雷斯擔憂核電廠周邊的戰事可能引爆另一場致命災難，呼籲俄羅斯部隊帶著裝備離開。古特雷斯直言，「核電廠不應該被列為任何軍事行動的一環」。然而，俄羅斯已宣布，在波羅的海地區「加里寧格勒」（Kaliningrad）部署多架搭載極音速飛彈的戰機。

烏克蘭17日在札波羅熱核電廠附近的札波羅熱市進行緊急救援演習，人員戴上防毒面具及防護衣，演練疏散傷者與沖洗受污染的車輛。內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）表示，烏克蘭必須為一切情況做好準備，且只要核電廠持續被俄軍掌控，就會存在重大風險。

俄羅斯18日表示，烏軍若持續攻擊核電廠，接下來可能會關閉核電廠。核生化防護部隊負責人基里洛夫（Igor Kirillov）說，備用支援系統已因砲擊受損，「若發生意外，放射性物質將覆蓋波蘭、德國以及斯洛維尼亞」。