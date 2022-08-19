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克里米亞俄軍設施「遭烏轟炸」　烏克蘭舉行核災演習

▲▼克里米亞16日第二度發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）

▲CNN指出，烏克蘭內部文件承認炸掉克里米亞俄軍設施。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

根據烏克蘭政府內部報告，克里米亞境內俄國軍事設施過去1週發生3次爆炸都是烏克蘭所為。烏克蘭在札波羅熱核電廠附近舉行演習，稱要為「所有情況」做好準備。

●CNN：烏克蘭內部文件承認3炸克里米亞俄軍設施
根據烏克蘭政府內部流傳報告，俄羅斯兼併的克里米亞境內俄國軍事設施過去1週發生3次爆炸，都是烏克蘭所為。

烏克蘭政府官員因為未獲授權分享給媒體，是匿名與美國有線電視新聞網（CNN）分享這份報告。

報告描述，9日薩基空軍基地（Saki airbase）發生爆炸，對克里米亞半島俄國軍事設施造成嚴重的一次性損失，後續幾場攻擊，證明烏克蘭在鎖定克里米亞上具備系統性軍事能力。

其他兩起爆炸發生於8月16日，麥斯基（Maiske）彈藥庫與格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）飛機場雙雙發生爆炸，俄國稱麥斯基事件是遭到破壞，但未明說是何種破壞。

●烏克蘭舉行核災演習 為所有情況做好準備
烏克蘭17日在札波羅熱核電廠附近的札波羅熱市舉行緊急救援人員演習，烏國內政部長在演習中表示，烏克蘭必須為這座被俄軍占領的核電廠可能出現的「所有情況」做好準備。

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應札波羅熱核電廠可能發生核災，烏克蘭正在附近進行核災演習。（圖／達志影像／美聯社）

札波羅熱核電廠自3月以來一直被俄軍控制。莫斯科和基輔互相指控對方砲擊這座歐洲最大的核電廠，外界擔憂緊繃的情勢恐引發類似1986年車諾比那樣的核災。

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）在距離核電廠50公里、仍被烏國控制的札波羅熱市表示，烏克蘭應做好準備，因為「只要札波羅熱核電廠由俄羅斯控制，就存在重大風險」。

●克里米亞俄軍基地爆炸頻傳 黑海艦隊司令傳被拔
俄羅斯在克里米亞半島的軍事基地過去9天以來爆炸頻傳，令烏克蘭士氣大振。俄羅斯新聞社（RIA）17日引述消息人士所言指稱，駐守克里米亞的俄軍黑海艦隊司令已被撤換。

俄新社引述消息人士所言指出，俄軍黑海艦隊新任司令為索科洛夫（Viktor Sokolov），他已在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）港口被引見給黑海艦隊軍事委員會成員。

如果這項消息屬實，原任黑海艦隊司令奧西波夫（Igor Osipov）將是自俄烏戰爭爆發以來，遭到解職的最重要俄國軍官。

●俄稱未在札波羅熱核電廠部署重武器 控烏擬挑釁
俄羅斯國防部18日表示，俄軍並沒有在烏克蘭札波羅熱核電廠部署重型武器，同時指控基輔正準備對該核電廠進行「挑釁」。

俄羅斯國防部聲明稱：「俄羅斯軍隊在核電廠的範圍或其周圍地區，都沒有重型武器。只有警衛部隊。」

對於有關俄軍從核電廠範圍砲擊烏克蘭陣地的指控，該部稱，基輔正計劃在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）訪問烏克蘭期間進行「挑釁」，從而讓莫斯科「被控在該核電廠製造人為災難」。

●烏克蘭州長：第2大城住宅區遭砲擊 釀1死18傷
烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，烏國第2大城哈爾科夫市一處住宅區18日黎明前遭到砲擊，造成1人喪生、18人受傷。

希內胡柏夫在通訊平台Telegram發文寫道：「目前有18名傷者，其中包括2名孩童；有1人喪命。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄方空襲行動「卑劣」。

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