俄軍口徑飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅　至少10人死亡

▲烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）民宅遭到俄軍口徑（Kalibr）巡弋飛彈精準打擊。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）一處民宅，在當地時間17日，遭到俄軍飛彈精準打擊，至少造成10人死亡，18人受傷，死者包括一名11歲的男孩。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，這是對平民憤卑鄙又憤世嫉俗的攻擊。

根據烏克蘭媒體報導，整棟大樓住戶約30多人，烏克蘭官方認為，哈爾科夫民宅遭到俄軍使用口徑（Kalibr）巡弋飛彈攻擊。

Russian missile hit dormitory in Kharkiv, killing at least 7, injuring 13 - Emergency Service



About 21:17 preliminarily the Kalibr missile hit the building, in which about 30 ppl used to live incl senior citizens and children. https://t.co/ySvWzQaFcshttps://t.co/tVFj6MumGN pic.twitter.com/RqD1zSOf7V — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 17, 2022

澤倫斯基在Telegram上發表談話，「飛彈襲擊了民宅，大樓被徹底摧毀，我們正在確定確切的死傷人數，對平民卑鄙又憤世嫉俗的攻擊沒有正當理由，這顯示了侵略者的無能為力，我們不會原諒，我們會報仇！」

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