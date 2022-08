俄軍口徑飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅　至少10人死亡

▲烏克蘭哈爾科夫(Kharkiv)民宅遭到俄軍口徑(Kalibr)巡弋飛彈精準打擊。(圖/路透,下同)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)一處民宅,在當地時間17日,遭到俄軍飛彈精準打擊,至少造成10人死亡,18人受傷,死者包括一名11歲的男孩。烏克蘭總統澤倫斯基痛批,這是對平民憤卑鄙又憤世嫉俗的攻擊。

根據烏克蘭媒體報導,整棟大樓住戶約30多人,烏克蘭官方認為,哈爾科夫民宅遭到俄軍使用口徑(Kalibr)巡弋飛彈攻擊。

Russian missile hit dormitory in Kharkiv, killing at least 7, injuring 13 - Emergency Service



About 21:17 preliminarily the Kalibr missile hit the building, in which about 30 ppl used to live incl senior citizens and children. https://t.co/ySvWzQaFcshttps://t.co/tVFj6MumGN pic.twitter.com/RqD1zSOf7V