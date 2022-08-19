　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲緬甸KK園區。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

記者魏有德／綜合報導

東南亞詐騙集團猖獗，緬甸KK園區更是被詐「豬仔」的惡夢，據港媒報導，香港也有多人被騙去緬甸或柬埔寨從事詐騙等不法行為，甚至被虐待或不人道對待。一名曾被困在緬甸詐騙園區3個月的港人L先生（化名）成功脫逃後表示，「我們的命在營內，連螞蟻都不如，這是豬仔心聲。」

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲部分港人也遭詐被困緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

《香港01》報導，L先生曾被困緬甸詐騙營區四個月。「那段時間是我一生中，最黑暗的日子。」L先生哽咽道。

在泰國工作的L先生被一名當地華人推薦到緬甸，為一間公司開拓歐美市場，薪水不錯還包食宿，直至L先生進到營區後才發現，營內十多間公司皆從事詐騙，淪為「豬仔」的惡夢正要開始。

L先生透露，業績（詐騙）好的人可在營區過上較好的生活，「如能為詐騙集團賺到100萬元人民幣（約440萬元新台幣），就可以分得15%佣金，更曾有人騙賺取到詐騙集團指定的金額後獲放行。」

L先生表示，營內絕大部份都是內地人，也有馬來西亞華人，在營內不僅飽受壓力，還要擔驚受怕，「曾有營友對我說，我們無法為詐騙集團帶來錢和客人的話，我們的命在營內，連螞蟻都不如，這是豬仔心聲。」

由於L先生本身身體狀況便不太好，在無法忍耐的情況下只能向泰國友人求助，經泰國友人繳付數萬元港幣後才得以離開園區。L先生強調，「假使他沒有離開，現在可能已被轉賣至KK園區。」

▲▼緬甸最危險的詐騙園區，讓人恐懼的紅色底線。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

▲緬甸詐騙園區戒護森嚴，被詐者要脫逃極為困難。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

香港保安局指出，目前已知有8名港人被困緬甸，已成立專責小組與大陸外交部駐港公署、大陸駐當地大使館及總領館等保持密切聯繫，將採取一切方法營救。

此外，大陸外交部發言人汪文斌在18日的例行記者會上表示，政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益，「中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。」

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

大陸又軍演！渤海黃海南海域實彈射擊　派軍隊「赴俄參加演習」

「學霸正妹」女魔頭二審開庭　自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

長江水位下降　鄱陽湖面積縮水3／4…洞庭湖衛星照瘦成「一道閃電」

西藏赴京Z22列車出現病毒傳染　跨5省市已發現22名陽性感染者　

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

中日高層重啓對話釋放什麼訊號？　陸學者：關鍵詞「元首共識」

乳牙搖晃難吃飯！10歲男童「用鉗子自己拔」媽看傻　網笑：是個狠人

陸外交部：是美方支持「台獨」，不是中方到美支持阿拉斯加獨立

造絕密「地下鋼鐵長城」！八一勳章得主錢七虎：中國防得住核打擊

女子上網求職被罵「low貨」　 涉事公司否認罵人：帳號被盜用

大陸又軍演！渤海黃海南海域實彈射擊　派軍隊「赴俄參加演習」

「學霸正妹」女魔頭二審開庭　自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

長江水位下降　鄱陽湖面積縮水3／4…洞庭湖衛星照瘦成「一道閃電」

西藏赴京Z22列車出現病毒傳染　跨5省市已發現22名陽性感染者　

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

大陸熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

25歲男菜瓜爆菊：洗菜滑倒！　網友看破不說破

老天爺也擋不住！　新娘摔斷腳「騎車滑完紅毯」堅持嫁

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

應徵26K打字員！18歲妹遭綁到柬埔寨陷煉獄

中國高官狂睡多名正妹被曝性愛影像

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

重慶限電　民眾湧入地鐵站「乘涼」

陸協助台人脫困柬埔寨？　國台辦回應

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

陸「學霸正妹」女魔頭二審開庭 自稱「傻白甜」還多次強勢反問檢方

「他好像一條狗」吸百萬遊客打卡

成都大限電！下令關戶外廣告照明　紅綠燈也不亮

陸學者：制裁「台獨」含2特殊用意

更多熱門

相關新聞

藍委柬埔寨救人被搶業績　王浩宇2點嗆

藍委柬埔寨救人被搶業績　王浩宇2點嗆

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名受害人，剛下飛機就遇到航警局大陣仗想把人帶走，引發「搶人搶業績」大戰。前桃園市議員王浩宇今日（19日）一早在臉書連發3篇文章，並提出2點怒嗆藍營立委搞不清楚狀況太離譜，「第一個有帶來疫病的可能，第二個是不確定他到底是受害者還是加害者。」

赴柬埔寨打工變「豬仔」　當地畫面曝：看不到台灣人

赴柬埔寨打工變「豬仔」　當地畫面曝：看不到台灣人

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

關鍵字：

詐騙KK園區東南亞緬甸柬埔寨豬仔逃亡脫逃

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面