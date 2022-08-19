港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

▲緬甸KK園區。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

記者魏有德／綜合報導

東南亞詐騙集團猖獗，緬甸KK園區更是被詐「豬仔」的惡夢，據港媒報導，香港也有多人被騙去緬甸或柬埔寨從事詐騙等不法行為，甚至被虐待或不人道對待。一名曾被困在緬甸詐騙園區3個月的港人L先生（化名）成功脫逃後表示，「我們的命在營內，連螞蟻都不如，這是豬仔心聲。」

▲部分港人也遭詐被困緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

《香港01》報導，L先生曾被困緬甸詐騙營區四個月。「那段時間是我一生中，最黑暗的日子。」L先生哽咽道。

在泰國工作的L先生被一名當地華人推薦到緬甸，為一間公司開拓歐美市場，薪水不錯還包食宿，直至L先生進到營區後才發現，營內十多間公司皆從事詐騙，淪為「豬仔」的惡夢正要開始。

L先生透露，業績（詐騙）好的人可在營區過上較好的生活，「如能為詐騙集團賺到100萬元人民幣（約440萬元新台幣），就可以分得15%佣金，更曾有人騙賺取到詐騙集團指定的金額後獲放行。」

L先生表示，營內絕大部份都是內地人，也有馬來西亞華人，在營內不僅飽受壓力，還要擔驚受怕，「曾有營友對我說，我們無法為詐騙集團帶來錢和客人的話，我們的命在營內，連螞蟻都不如，這是豬仔心聲。」

由於L先生本身身體狀況便不太好，在無法忍耐的情況下只能向泰國友人求助，經泰國友人繳付數萬元港幣後才得以離開園區。L先生強調，「假使他沒有離開，現在可能已被轉賣至KK園區。」

▲緬甸詐騙園區戒護森嚴，被詐者要脫逃極為困難。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

香港保安局指出，目前已知有8名港人被困緬甸，已成立專責小組與大陸外交部駐港公署、大陸駐當地大使館及總領館等保持密切聯繫，將採取一切方法營救。

此外，大陸外交部發言人汪文斌在18日的例行記者會上表示，政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益，「中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。」