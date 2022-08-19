　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

記者游宗樺、莊智勝／桃園報導

柬埔寨人蛇集團日益猖狂，不少國人受到高薪工作誘惑，被拐賣至柬浦寨軟禁、從事詐騙，為此警方連日在桃園機場站崗，盼能盡量減少受騙人數。昨(18日)記者實際前往桃園機場二航廈，發現有2人持飛往柬埔寨金邊的單程機票，警方也立即上前關心，幸最終勸得2人放棄登機，避免受騙。

▲▼桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨金邊的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲2名女子因持單程機票，且只有隨身行李，引起警方注意。（圖／記者游宗樺攝，下同）

《東森新媒體ETtoday》記者18日實際走訪桃園機場，發現現場仍有警方站崗，注意有哪些前往東南亞的旅客可能就是人蛇集團誘拐的「豬仔」，盡力防守國門、替國人安全把關。

昨現場警方發現，二航廈有2名女子手持飛往金邊的單程機票，且未攜帶大型行李，身上僅有隨身小背包，警方直覺可疑，立即上前詢問，並留下2人資料，但最終拗不過2人意願，在苦苦勸告後仍只能予以放行；所幸在登機的前一刻，2女似乎想通，踏入登機門前選擇放棄，轉身消失在人群中。

警方呼籲，不法集團藉由網路貼張高薪求職訊息，並打著高福利、高報酬、免經驗等名號吸引年輕求職者上門，民眾直到國外機場甚至詐騙園區後才發現不對勁，後續營救也相當困難，近期更有威脅被害人直接招攬親友出國，以做為返國交換條件，提醒民眾切勿輕易相信網路求職及國外高薪工作訊息，避免身陷危機。

▲▼桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨金邊的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

直擊！打工淪「豬仔」　柬埔寨金邊現況曝：幾乎看不到台灣人

2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

林秉樞精神鑑定狂言要當「政界教父」　自爆常劈腿有不固定性伴侶

女女配偶被騙赴柬「做到流產仍要上工」　還被逼提水桶半蹲

捷運驚見持槍狂徒！還在西門町逛大街　路人嚇壞急報警抓人

兒被騙去柬埔寨簽1年「賣身契」　母淚訴：曾嘗試跳樓逃跑

去花蓮要吃什麼？精選26間餐廳　道地小吃、人氣美食一次攻略

狗狗受困「152公尺深洞穴」2個月　探險團隊花90分鐘成功營救

「反政府的鄉民在想什麼？」醫1比喻挺外交部：找網紅是病急亂投醫

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

孟耿如曝黃子佼「傻眼對話」 開電鍋崩潰掐脖：真想殺另一半

社會熱門新聞

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

男大生砸24000嫖妓用3千打槍　結果GG

回敬酒沒禮貌　21歲男一刀殺了他

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

詐騙集團想幫員工減肥！減重團隊回4字超嗆

新北破獲3人蛇集團　都是為了錢

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

更多熱門

相關新聞

苗栗警察用擴音器戲弄精神異常男子　2警各記過一次

苗栗警察用擴音器戲弄精神異常男子　2警各記過一次

苗栗苑裡有警員在巡邏時用警車廣播器，戲弄路邊疑似精神異常的民眾，還把影片po上個人的IG，被網友分享影片後，警員還警告網友下架，引發爭議。

2塗鴉大學生「拿鐵門試手」　鄰居檢舉「最高恐罰6千元」

2塗鴉大學生「拿鐵門試手」　鄰居檢舉「最高恐罰6千元」

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

捷運驚見持槍狂徒　還在西門町逛大街

捷運驚見持槍狂徒　還在西門町逛大街

關鍵字：

柬埔寨金邊桃園機場詐騙

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面