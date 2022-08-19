2女手持「飛金邊單程機票」！航警攔截苦勸…起飛前一刻想通了

記者游宗樺、莊智勝／桃園報導

柬埔寨人蛇集團日益猖狂，不少國人受到高薪工作誘惑，被拐賣至柬浦寨軟禁、從事詐騙，為此警方連日在桃園機場站崗，盼能盡量減少受騙人數。昨(18日)記者實際前往桃園機場二航廈，發現有2人持飛往柬埔寨金邊的單程機票，警方也立即上前關心，幸最終勸得2人放棄登機，避免受騙。

▲2名女子因持單程機票，且只有隨身行李，引起警方注意。（圖／記者游宗樺攝，下同）

《東森新媒體ETtoday》記者18日實際走訪桃園機場，發現現場仍有警方站崗，注意有哪些前往東南亞的旅客可能就是人蛇集團誘拐的「豬仔」，盡力防守國門、替國人安全把關。

昨現場警方發現，二航廈有2名女子手持飛往金邊的單程機票，且未攜帶大型行李，身上僅有隨身小背包，警方直覺可疑，立即上前詢問，並留下2人資料，但最終拗不過2人意願，在苦苦勸告後仍只能予以放行；所幸在登機的前一刻，2女似乎想通，踏入登機門前選擇放棄，轉身消失在人群中。

警方呼籲，不法集團藉由網路貼張高薪求職訊息，並打著高福利、高報酬、免經驗等名號吸引年輕求職者上門，民眾直到國外機場甚至詐騙園區後才發現不對勁，後續營救也相當困難，近期更有威脅被害人直接招攬親友出國，以做為返國交換條件，提醒民眾切勿輕易相信網路求職及國外高薪工作訊息，避免身陷危機。