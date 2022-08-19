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柬埔寨賭場囚禁！「60豬仔」破門竄出跳河逃命　恐怖暴動畫面曝

▲▼柬埔寨賭場暴動　　大批職員逃跑　　疑遭非法拘禁。（圖／臉書）

▲大批「豬仔」竄出大樓，遭保全持棍棒追逐。（圖／臉書）

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨一間位於柬越邊境的賭場18日下午發生大批越南籍員工逃跑的事件，根據網路流傳的影片可以看到，有數十名男性同時狂奔出一棟大樓，隨後便跳進河裡，企圖躲避追捕。當地媒體懷疑該起事件涉及非法拘禁，警方目前已經證實影片的真實性，並介入調查。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨干拉省靠近柬越邊境，而當地的一間賭場更是與越南只有一河之隔。在這段時長約1分鐘的影片中，只見有大量的男性從大樓中竄出，儘管門口有保全試圖攔截，但是因為人數過多，因此未能成功。

值得注意的是，在數十名的逃跑男性後面，竟有多名手持長棍的人追趕並毆打逃跑者，因此也讓人懷疑，該間賭場涉及非法拘禁。在影片後段可以看到，有多名男性跳進河裡，企圖逃往對岸的越南，以躲避追趕。據悉，逃跑人數高達60人，皆為越南籍。

該間賭場為網路賭場，報導稱，人蛇集團的招聘人員一開始先向這些逃跑男性聲稱，要帶他們到西港的一間賭場上班，然而待受害者上鉤後，便將他們綁到干拉省的這間網路賭場。

干拉省警察局長接受採訪時聲稱該起事件並非暴力事件，而是多名越南籍職員聯手策劃破門逃跑。該起事件一共造成3名保全受傷，目前警方仍在持續調查真相。

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