快訊／受困證人打臉外交部！Bump含淚「國家對不起我」喊不自殺聲明

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」的影片被外交部指為錯誤報導「切勿以訛傳訛」，雙方隔空對戰。對此，Bump於18日PO出最新影片，請被救出的台人現身說法，徹底打臉外交部的說詞，感嘆他的付出對得起國家，但國家對不起他，並向觀眾喊話「我非常珍惜生命，但如果我哪天出了任何事情，請你們知道，今天的我就是明天的你們」。

Bump於18日PO出最新影片，請出他2021年12月從杜拜救出的林姓男子出面作證；林男表示，他跟朋友被以高薪誘騙到杜拜的阿爾巴沙，第一時間他們試圖聯繫外交部，對方請林男等人等待，會報警幫忙，但等了一天都沒有消息，再次連繫後外交部則回沒辦法幫忙。

林男說，他們期間有發郵件給外交部求助，但外交部卻回「杜拜這裡的公司一般不會扣押員工護照，倘您的護照被扣押，建議您和公司妥善協調並取回護照為宜，亦可向當地警局申訴」，讓林男非常傻眼，甚至林男家人跑去外交部求助也沒有下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林男出面打臉外交部說法。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）



林男表示，他打電話給外交部杜拜辦事處的領事求救，希望對方可以開車到樓下接應、讓他直接上車，或帶他們去當地的警局，卻都被領事以「你只能自己想辦法了」拒絕，最後林男透過跳樓才逃生；他逃出後想要跟辦事處申請臨時護照，卻屢遭拒絕，直到Bump寄信給總統府求助，外交部才突然改口，通知他可以去領，這轉變不到1天，且機票、防疫旅館、防疫計程車，都是Bump處理，回台至今都未收一毛錢，讓他願意出面說明作證。

Bump感嘆，若政府或外交部真的有去救人，以正常邏輯來說怎麼可能會輪得到他，外交部長吳釗燮曾駐美，在人脈跟能力上都比他厲害不知道多少，因此他們的差別只在於「只有我關心這些人」，希望外交部不要再給自己找藉口了。

Bump表示，他會幫忙，是因為看到這些人的父母去找他求助，疑惑「他們在找我們之前，難道不是去找外交部嗎？」「從頭到尾你們根本沒有去在乎這些人，從頭到尾就只是我比你們在乎這些人而已，因為我也是慘過來的」，「就是你們沒做好，才會輪到我」。

▲Bump要求外交部長吳釗燮出面說明。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）



Bump氣憤地說，「外交部長吳釗燮請你給我一個交代，站出來解釋，講清楚，你們接下來要怎麼做？你們的政策是甚麼？怎麼救？要放棄嗎？還是甚麼？我看你們怎麼當，我才不怕你啦，你才要怕我啦，你對不起我啊，現在不是我對不起我國家，是我國家對不起我啊」。

此外，Bump也透露，他也是個懦夫，本來沒打算上傳柬埔寨的影片，加上他近期受到許多壓力，很多黑道都在找他，甚至連他的朋友烏鴉都被人持槍詢問「Bump住哪？」讓他感覺壓力非常大，但當他接收到網友的求救時，他理解自己會犧牲未來很多事物、賺錢的機會，這責任也沒人想扛，只能由他來擔。因此，他努力1年破除詐騙、解救台人，並將影片上傳宣導，強調YouTube的收益根本不可能攤平他的支出。

▲Bump坦言受到不少威脅，喊出不自殺聲明。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）



Bump強調，他做得這些本來都是國家該做的事，但他卻去做了，他對得起國家、對得起支持他的人，只覺得對不起他的家人，因為他做得事可能會讓家人受到危險；他認為，他誤導台灣人民也沒有任何好處，他又沒有要選舉，他只是想為台灣努力，沒要碰政治卻被抹黑攻擊，「各位台灣人民，今天的我就是明天的你們」，「我不會去自殺，不會去做任何傷害自己的事，我非常珍惜生命，但如果我哪天出了任何事情，請你們知道，今天的我就是明天的你們」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完