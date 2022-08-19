桃園藍議員曝「燦寶」！跟鄭文燦「黏條條」　新聞處長回擊了

▲市議員梁為超指出，民進黨市長參選人鄭運鵬是「燦寶」。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨中壢區市議員梁為超18日於臉書發文指出，年底大選倒數99天，桃園市長選舉在林智堅論文事件後，選局陷入一團迷霧，民進黨徵召與撤換的參選人，更讓選舉焦點無法聚焦於人民生活議題討論，令人遺憾！

▲梁為超說，張善政行程多或少，他最知道。（圖／擷取自梁為超臉書）

梁為超進一步指出，但無論民進黨怎麼換市長參選人，從林智堅到鄭運鵬都是「燦寶」，之前國民黨議會黨團就痛批市長鄭文燦及市府行政不中立，利用市政資源輔選林智堅，沒想到現今改換立委鄭運鵬，情況仍未改善，鄭運鵬參選以來，一日內13場行程都跟鄭文燦市長「黏條條」！

而當在野黨及地方質疑桃園市政府行政不中立之際，市府新聞處長詹賀舜居然回應是因為「張善政行程少，任意扣帽子」。梁為超說，張善政行程多或少，他最知道，每次要和善哥安排共同行程，都得想方設法找出時間，像是昨天一起到仁海宮參加慶讚中元活動，他早就先敲定時段才能安排上。

梁為超說，市府必須行政中立，依現在的情況看起來就像市長是鄭運鵬的競選總部主委、市府新聞處詹處長就像鄭運鵬的發言人，若坐實此事，簡直是「市庫通鄭運鵬競選總部」！

市府新聞處長詹賀舜表示，張善政先生一直指稱市府行政不中立，新聞處長說明市府立場，是本於職責。依照議員臉書發文的邏輯，難道市府與市長被抹黑，新聞處長不能說明、不能澄清？

而議員質疑新聞處監控行程，這是不實指控，實在不必為了選舉而抹黑新聞處，參選人在地方跑行程民眾都會知道，行程的多寡市民則自有判斷。詹賀舜處長再次重申，民主選舉不是靠負面抹黑就會當選，回歸政策討論才是市民之福。

