陳超明發表「不參選縣長聲明」　就算當選：下一秒也會被民進黨停職

▲國民黨立委陳超明。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳超明日前因立委集體收賄案遭判刑，今（19日）發表「不參選縣長聲明」，表示為了不讓選票成為政治判決下的犧牲品，沉痛決定「不參選」年底的苗栗縣長；並在聲明中控訴，他遭受不公平、莫須有的推論被判刑入罪，就算當選縣長也會馬上被民進黨政府停職。

陳超明今日發布「不參選縣長聲明」表示，為了不讓選票成為政治判決下的犧牲品，沉痛決定「不參選」年底的縣長。且從政以來，縣議員、省議員、立委等選舉都因家族無條件給予人力物力上的支持，但為免再增加家族的負擔以及年邁母親的憂心，所以決定放棄此次縣長選舉。

陳超明說，他在7月6日遭受不公平、莫須有的推論被判刑入罪，且依據地方制度法第78條，縣長涉犯貪汙治罪條例經一審判決有期徒刑以上者須停止職務；因此，就算自己當選縣長，在宣誓就職的下一秒就會馬上被民進黨政府停職，由民進黨派人代理。

陳超明喊話，在沒有任何宣傳的情形下，可以從民調上看見過去為苗栗打拼立下的根基，「非常感謝苗栗鄉親的支持與肯定，我不會被惡質的政治司法審判打倒，仍會為苗栗努力爭取未來在中央繼續發聲的機會。」

針對立法院新會期將至，陳超明表示，他會堅守立委的職責，在中央監督政府新年度的預算，為苗栗爭取建設機會。在官司上也會全力捍衛、辯證，不容惡質司法玷汙他從政以來的清白，未來將會為地方事務盡力做到最好，備戰2024大選，繼續民事不可緩。

▼陳超明不參選縣長聲明。（圖／翻攝自臉書，點圖可放大）