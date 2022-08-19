徐榛蔚遲到「玉里豐年祭」2小時還趕人　Kolas酸：沒有永遠的王

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka昨日（18日）深夜在臉書PO文表示，14日受邀前往花蓮縣玉里鎮阿飛赫部落參加祭典，現任花蓮縣長徐榛蔚遲到2小時，進場前竟然有人跑來要求她先離場，讓她超級傻眼，「因為徐縣長要來競選所以Kolas就得離開？花蓮是屬於大家的，不是屬於徐縣長的。民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王，現任的縣長要有基本的民主素養才對。」

▲Kolas Yotaka在選前倒數100天於臉書PO文，指控參加祭典活動遭驅趕。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka）

Kolas Yotaka提到，14日晚間受邀前往阿飛赫部落參加祭典，抵達時間為晚間9點左右，期間與族人共舞、相談甚歡，大約到晚間10點多的時候，她原本打算要離開，好巧不巧，比預定抵達時間晚了將近2小時的徐榛蔚終於到了，「有人受託且為難地來我耳邊輕輕告訴我，因為徐縣長終於要進場，要求候選人Kolas先離場。」

Kolas Yotaka表示，部落族人當下聽到這個要求都很不滿，認為不應該請原本的客人離開，所以不願意與徐榛蔚共舞，領唱者更是直接丟下麥克風，人潮因此散去，儀式也提早結束。

▲徐榛蔚有「五星級縣長」之稱。（圖／花蓮縣政府提供）

「因為徐縣長要來競選所以Kolas就得離開？要誰來就來、要誰走就走？民主時代，沒有誰可以叫誰滾蛋。」Kolas Yotaka強調，很遺憾徐榛蔚或其幕僚做出這種要求，「花蓮是屬於大家的，不是屬於徐縣長的。部落是屬於部落的，不是屬於徐縣長的。民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王，現任的縣長要有基本的民主素養才對。」

而對於Kolas Yotaka的指控，徐榛蔚目前尚未做出回應。

▼Kolas Yotaka臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka）