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社會 社會焦點 保障人權

新北破獲3人蛇集團！　人蛇抽成金額曝光：大家都是為了錢

記者陳雕文／新北報導

近期國人被詐騙至柬埔寨遭妨害自由、凌虐事件頻傳，新北市三峽警方日前成功營救6名即將出國的民眾，循線追查後破獲3個不法集團並拘捕16名犯嫌到案，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。被逮的集團成員對警表示，把人騙出國可抽成，還說「大家都是為了錢」。

▲▼打詐。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼警方破獲3人蛇集團，拘捕16人。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼打詐。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，一名有詐欺前科的男子（化名小陳）於7月底在臉書看到國外電腦工程師徵才廣告，底薪高達10萬元，且機票、護照及生活費皆由公司支付，民眾私訊接洽並取得護照，於8月初接獲指示搭車前往桃園機場，準備去泰國，但他越想越不對勁，進而向三峽警分局報案。

小陳說，因為整個過程都沒有公司的人實際面試，一切都是說「到泰國再跟他們協調」一開始沒想到是去做詐騙，後來感覺有可能是，才選擇報警。警方立即趕到勸說，其中5人被勸阻登機，另有1人仍執意上機，員警馬上透過刑事警察局國際科通報泰國警方勸阻，並將其遣返回國。

▲▼打詐。（圖／記者陳雕文攝）

▲小陳差點被人蛇集團騙出國，對鏡頭描述當時狀況。（圖／記者陳雕文攝）

經警方循線調閱資料追查，發現21歲何姓男子等人涉嫌代領護照、載運被害人移動，並與海外犯罪集團密切聯繫，17日兵分多路將何男等9人緝捕到案，並起獲犯案用手機、記帳名冊等證物。

除了三峽警方，新北市刑大先前依據家屬報案資料整合分析，發現7月下旬出境柬埔寨航班上，共有19名國人遭不法集團詐騙，被害人多從屏東、花蓮及臺東等地載送北上搭機，經警方沿線調閱監錄影像，將負責載運、監控之47歲蔡姓男子等3人拘提到案，依法移送。

另外金山警分局於7月中旬接獲轄區有民眾自柬埔寨返國後，隨即立案調查，發現該民眾於3月間經介紹前往泰國從事貸款工作，即遭轉往柬埔寨詐騙園區限制人身自由，直至5月底與家屬取得聯繫，最後由家屬支付50萬元才脫困，警方依據犯罪金流等資料，於上週帶回在臺43歲邱姓女子等共4人，將依法移送。

▲▼徵才詐騙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詐騙流程。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方將3個人蛇集團共16人逮捕，前科累累的成員向警方表示，依照分工的不同（負責PO徵才廣告、負責住宿、負責交通等）每將1人騙上飛機，可抽2~10萬台幣，還說「大家都是為了錢」警方聽了搖頭，沒想到人蛇集團為了賺錢泯滅良心。

新北市警方統計，目前已接獲61件轄區民眾遭詐騙至國外案件通報，其中47名為男性，14名為女性，若以年齡區分，以29歲以下共40名為主，將近有7成，另以出境地分類，柬埔寨占87%、緬甸占8%、泰國占5%。顯示被害人特徵以年輕人居多，可能缺乏社會經驗而憧憬海外淘金，經常使用求職社群平台或瀏覽網路徵才資訊。

▲▼徵才詐騙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲臉書偏門工作社團經常PO出賺錢的訊息，害許多年輕人上鉤。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市警局呼籲，不法集團藉由網路貼張高薪求職訊息，並打著高福利、高報酬、免經驗等名號吸引年輕求職者上門，民眾直到國外機場甚至詐騙園區後才發現不對勁，後續營救也相當困難，近期更有要求被害國人直接招攬親友出國，以做為返國交換條件，提醒民眾切勿輕易相信網路求職及國外高薪工作訊息，避免身陷危機。

▼新北市警局長黃宗仁對鏡頭喊話，要不法集團付出代價。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼打詐。（圖／記者陳雕文攝）

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