尹錫悅有意改善日韓關係　《朝日》呼籲：日本應解除對南韓制裁

▲尹錫悅17日在就職百日記者會上，提出修復韓日關係的方案。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（17）日上午舉行「就職百日」記者會，其中就修復韓日關係的問題上，他表示目前南韓政府正尋求解決二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題，同時不觸碰「與日本主權問題相衝突」的底線。日媒呼籲，日本政府應適時解除對韓制裁，作為對尹錫悅試圖改善日韓關係的呼應。

根據《韓聯社》，日媒《朝日新聞》今（18）日發表一篇標題為「尹總統的記者會開起日韓雙方行動」的社論，內文提到尹錫悅在記者會演說時曾表示，（南韓）政府目前正進行深度剖析，追求既不觸碰日本所擔憂的主權衝突問題、又能圓滿解決二戰非法徵用工賠償的方案，此段話顯示南韓政府也不願日本企業因此遭受財產損失。

《朝日新聞》表示，南韓光復節（8月15日）是慶祝日本二戰戰敗後韓半島擺脫日本殖民，即便如此尹錫悅仍在該日演說中提到日本是南韓最應該選擇「一起合作」的近鄰，強調修復韓日關係的必要性，而尹在演說時也強調韓日雙方應以普世價值為基礎，當展望未來的同時，也定能夠解決歷史爭議。

針對尹錫悅的發言，《朝日新聞》認為日本政府應該視時機鬆綁、撤回對南韓的出口制裁措施，雖然若要完全撤回制裁仍需要相當一段長的時間，但至少可以做為南韓試圖修復、改善兩國關係的後盾，向試圖改善兩國關係的尹錫悅傳達正面訊號。

日媒推測，尹錫悅所提到的方案，有可能是動用韓日兩國的企業基金、或是南韓政府先「代位賠償」；不過日媒《日經新聞》也表示，由於原告（二戰徵用工受害者）們強烈反對南韓進行代位賠償，因此該方案實現的可能性恐怕有一定難度。

據悉，南韓大法院（最高法院）曾於2018年判決表示，4名二戰朝鮮籍非法徵用工仍保有向日本企業提出損害賠償的個人請求權，此外為了保障損賠債權，原告獲大法院准許，可將三菱重工、日本製鐵在韓資產變賣現金；日本安倍政府認為南韓判決違反1965年日韓請求權協定，於是2019年7月起限制對南韓出口3項半導體核心化學原料，同時將南韓剔除白色國家名單。

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