力挺18歲公民權！　國民黨展開系列街頭宣講、社群串聯





▲國民黨舉辦「18轉大人！不分世代作伙挺」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

18歲公民權修憲複決將於11月26日與是九合一選舉合併舉行。國民黨今（18）日舉辦「18轉大人！不分世代作伙挺」記者會。國民黨認為，目前全球18歲有投票權的超過8成5，聯合國也建議世界各國應採用政策增加青少年政治參與的機會，下修投票年齡已是世界普世價值。台灣應跟上世界趨勢，讓各世代皆為中華民國共同奮鬥。

秘書長暨青年事務委員會召集人黃健庭指出，國民黨主席朱立倫最早提出18歲公民權，也是其一貫主張。今年立院處理修憲案，國民黨團也以具體行動表達支持。選在今日來支持18歲公民權，除了剛好距離11月26日倒數100天之外，也正好是「18」日，因此在這一天做宣誓格外的有意義，這就是國民黨的態度。

18歲公民權推動小組組長陳柏翰表示，18歲修憲案須不分世代共同站出來支持，不可能才可能變成可能。18歲公民權推動小組成立以來，持續規劃推動相關政策，如國民黨新北市議會黨團就已領先全台針對此議題質詢，新北市長侯友宜也大力支持，基隆市長候選人謝國樑也已掛出首面全力支持18歲公民權之看板，此後還會有更多縣市首長或議員參選人將參與推動。國民黨將全力支持18歲公民權，讓18歲真正轉大人、讓台灣的面子轉大人。

文傳會副主委江怡臻也說，今天距離年底選舉公投倒數百天，國民黨今鄭重召開記者會力挺18歲公民權，這是今年三月國民黨立委決議支持，也是繼民法成年年齡下修後，非常有意義決定。

新北市議員候選人林鼎超說，他在高雄市政府青年局局長任內已與青年討論過多次18歲公民權議題，當時一些人誤解民進黨與青年站得較近，但其實國民黨才是第一個提案18歲公民權的政黨。18歲公民權在國際上已是潮流，希望這次透過大選能讓18歲公民權浮上檯面。現在已是資訊爆炸時代，很多參與公共事務討論的年輕人都約在18歲上下，共同參與，能讓政黨聽到不同聲音。

青年事務委員會委員吳禹辰表示，美日等世界民主國家下修投票年齡已是趨勢，兵役及刑事責任都是18歲，卻無法參與選舉，權利義務不對等。期待未來能有更多青年一起參與民主選舉，投身公共事務，分擔社會責任。

青年部主任陳克威表示，由於修憲必須凝聚高度的社會共識，也需要965萬的高門檻才能通過，因此如何透過不同世代、不同單位共同努力凝聚共識，提高投票率就顯得相當重要，為了可以凝聚共識達成不可能的任務，國民黨在接下來的100天內，不論是線上或線下做了一系列準備「18轉大人！不分世代作伙挺」的系列活動，如全國青年街頭宣講活動、18歲公民權NGO講座、社群串連等，持續推動公民複決跨過門檻。

