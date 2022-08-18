日媒爆佳子公主「9月訂婚」！準駙馬是帥牙醫　公開時間點有玄機

▲佳子公主近期頻繁出席公務活動。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

現年27歲的日本「最美公主」佳子公主日前被日媒直擊夜晚暗訪男友家，並且與準公婆關係良好，疑似好事近了。如更有日媒預測，佳子公主夏天起突然開始頻繁出席公務，疑似是為了累積國民好感度，而一切有可能就是為了要在9月宣布訂婚消息。事實上，外界認為，由於10月小室圭的紐約律師考試結果即將出爐，因此佳子公主為了避開風頭，很有可能選在9月這個時機點公布婚訊。

根據《現代商業》報導，佳子公主2021年6月入職全日本聾啞聯盟，然而受到新冠疫情影響，一切公務都以線上方式完成，不過今（2022）年起佳子公主陸續開始親自出席各大活動，包含5月的「綠色感謝祭」、6月的「產經兒童出版文化賞頒獎典禮」以及7月在北海道舉辦的「全國都市綠化祭」等。

報導指出，佳子公主積極參與公務，有可能就是為了要在發表訂婚前累積國民好感度。據悉，佳子公主有可能在9月正式宣布與牙醫男友訂婚。

▲佳子公主擁有超高顏值，被譽為日本最美公主。（圖／路透）



佳子公主1月參加歌會始之儀時，曾經吟詠了一首和歌，其中一段歌詞寫道，「打開窗戶，丹桂的風吹入，甘甜的香氣灌入心中。」而丹桂又被稱為初戀之花，開花期是9月，因此也被認為是暗指，她將在9月與初戀男友共同展開新生活。

佳子公主的男友是學習院初等科（小學）時期的同班同學，男方父母同樣也是畢業於學習院大學，是紀子妃的同學。男友父親為家中高級牙醫診所的第三代院長，未來男方也將繼承家業，據悉，目前已在診所內掛名看診。

另外也有人認為，佳子公主可能會選在9月公布喜訊也是為了避開姊夫小室圭的考試結果公布時間。小室真子的丈夫小室圭連續2次落榜紐約律師考試，7月第3度報考，結果預計於10月出爐，不過由於3度報考的合格率極低，因此可能也間接影響了佳子公主。

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