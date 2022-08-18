開foodpanda　驚見新功能「內用優惠」！天選用戶秒秀85折券

▲熊貓出現「內用優惠」的框框。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

快到吃飯時間，就會有人打開外送APP點餐，除了請外送員送餐，也可以選擇外帶自取。就有網友發現，Foodpanda似乎有新功能「內用優惠」，下方還有一行「最低75折起」，忍不住貼出截圖、驚呼了一聲「哇～」吸引不少人也開APP查看，話題意外引發熱論。

有用戶在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，從他的選單可以看到，最上方的大框框是「美食外送」，右下方則有兩個小框框，分別是「生鮮雜貨 一鍵採買」、「外帶自取 最低79折起」。值得注意的是左下方的中框框，竟然出現「內用優惠」，下面還有一行「最低75折起」。

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有人見狀，馬上打開自己的APP查看並回報，「我點了，我的區域還沒開放」、「好像還沒開始」，就猜是否還在測試。不過，一位網友就曝光點進「內用優惠」的頁面，只是目前參與店家不多，也有人貼出領到內用85折優惠券的畫面，似乎打算前往店家嚐鮮。

▲有人認為功能還在測試中。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲有人的頁面有店家可選（左）。還有用戶已領到優惠券（右）。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文底下則吸引不少網友推測用意，「店家可以增加曝光率，當作打廣告」、「大概用非常便宜的廣告費，吸引到內用消費人潮，這個錢還是有人（店家）會出的」、「就付廣告費吧？其實真的有差啦！看店家自己怎麼想，可以吸引到沒光顧過的客人，也是一種行銷手段。」

其中，有用戶忍不住笑讚，「熊貓把原來應支付的外送費，來回饋跟店家互享資源，店家也可以從容接單應付，最後稀釋不適任外送員，也讓會員客戶多一選擇。」還有人很期待新功能，「可以提前訂也是一種方便，而且有的店家常常接到不到電話」、「出門時訂好，到店家剛好吃。」