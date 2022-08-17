女客人全裸拿餐　想用「肉體抵飯錢」！外送員一聽傻了：踩到地雷

▲外送員送餐時經常會遇到不同狀況。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同狀況。一名外送員就透露，每次工作的時候都會遇到一些「不檢點」的客人，總是衣衫不整就跑出來拿餐，近日更碰到一名全裸的女客人，想「用身體抵飯錢」，讓他當場氣炸，直說「別太過分哦」。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，外送時遇到很多奇怪的女客人，有時候沒有穿內衣褲就直接出來拿餐，但已經見怪不怪了。未料近日竟碰到一名全身赤裸的女客人，先是說自己家裡沒人，接著就問「可不可以用身體抵飯錢」，讓他當場傻眼，直說「重點最後一句真的踩到我的雷」、「是要來我家掃地還是要幫我外送？不要太過份了哦」。

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▲原PO遇到女客人要用身體抵飯錢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不少網友看到PO文後，紛紛表示「這我可以理解，一個人在家怎麽舒服怎麼穿，外賣只是出現一下子，又何必去換衣服了」、「她不只肚子餓」、「道德在哪，良心在哪，地址電話又在哪？」「成為外送員的最終理想就是把所有人餵飽，讓世上再無飢餓、飢渴之人」、「應該是外送員有顏值才會被這樣對待喔」、「免錢會最貴」、「人長得帥，艷遇來得快」、「憑實力單身」。

但也有人說「眼睛業障重，你看到的是人還是…」、「好好外送，別再做白日夢，編故事了」、「醒醒，該吃藥了」、「應該是太累了，沒睡飽、還在夢遊」、「大哥你想像力豐富」、「是不是送錯地方了？」「七月，容易卡到」。