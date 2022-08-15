她點5碗小火鍋「送來整袋餿水」！店家回嗆：是外送員的問題

▲女子收到小火鍋，氣得白眼翻到後腦勺。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

一名女子日前與同事訂購午餐外送，一共點了5鍋小火鍋，沒想到餐點抵達時「全部混在一起」，氣得給了一星評價。對此，店家則回應，除非是外送員隨便放、倒了也不說清楚，否則依照店內的包裝，不太會發生這種問題，事件曝光後，引起熱烈討論。

女子在「爆怨公社」指控，她13日中午與同事一起訂購午餐，透過外送平台點了5鍋火鍋，當時選擇無接觸取餐，沒想到一看到餐點時，白眼瞬間翻到後腦勺，因為5鍋全部混在一起，「超像ㄆㄣ（餿水）沒人敢吃」，5人只能另外再買午餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子形容，這慘樣就像「餿水」，同事們也不敢吃，只好另外買午餐。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



女子相當無奈，一般而言，小火鍋店會將湯、料裝在耐熱袋裡，綁好後再放進紙碗，且這樣5鍋疊在同一袋，感覺就相當不安全，「怎麼店家直接將湯、料放進紙碗鋪一個袋子然後就蓋上，這樣真的不會灑出來嗎？店家的回覆感覺都推到外送員。抱怨自己不該訂這家火鍋。」

依據照片內容，女子到Google評論抱怨，透過外送點了5鍋火鍋，店家將所有餐點放同一袋，又沒透過其他方式封住，結果拿到餐點時「搞得像餿水」，斥責店家省包材也不能省成這樣。

而店家則回覆，包裝時有用隔版、湯杯架架住，不太可能發生這種情形，除非是外送員隨意擺放、弄倒也沒說，對於這種情形，「我們深感抱歉。」

▲▼餐點慘不忍睹的模樣讓女子傻眼，也氣得給負面評價，店家則認為，是外送員的問題。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



對此，有網友留言回應，「就想省成本啊，懂做的一定都會用耐熱袋」、「這家店大概是外送員的雷店，能不接就不接」、「通常都會用耐熱袋放紙碗內，這種過熱一定會爆開，包才不當」、「這是啥鬼呀，看到就沒胃口了，給動物吃的還差不多」、「這個我真的會暈倒」、「喜歡玩疊疊樂的店家真的很無解」、「這是店家包裝的問題五個火鍋那麼重疊在一起不破掉才怪，他如果好心一點就是分兩袋裝！」

不過，也有人留言力挺店家，「大部分的店家都是這麽裝的吧，由北台灣到南台灣都差不多吧」、「這比較像是被外送員摔到」、「很多小火鍋不是都直接裝紙碗嗎」、「一堆自以為的人，麻煩自己出來開店，就會知道問題在哪裡」、「要也是聯絡熊貓客服，給店家一星評價是在想什麼」、「你在路上看到有些外送員後面的外送箱就知道了，裡面沒混在一起才是奇蹟。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完