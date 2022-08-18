搭火車驚見「超猛生物」現身月台！　網大笑：在地美食

▲網友搭火車驚見月台出現超猛生物！（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台灣這座寶島不僅山水秀麗，複雜地形和氣候更孕育許多生態系，夏天除了經常可見蛇類出現在馬路上，其他野生動物也時常出沒在人類生活圈！近日就有一名網友在臉書社團發文，指自己搭火車時發現一個超猛「生物」出現在月台上，立刻掀起大批網友討論！

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，寫道「那個… 不管你的寵物是什麼都給我來一份」，只見原PO坐在火車內，在行經彰化「田中」時竟在月台發現了一幕奇景：一名背後滿身大汗的男子就坐在椅子上，腳邊還有一個大紙箱，不過在他的右後方和左下方竟然出現兩隻「超大螃蟹」！

▲田中火車站出現野生「蟹老闆」。（翻攝自臉書）

貼文一出立刻引起關注，不少網友紛紛在照片底下留言笑稱：「田中的蟹蟹」、「又一個不牽繩子 = =」、「新的寶可夢？」「這是喜宴打包的吧」，甚至還有人開玩笑「隨時隨地都想吃的食物」、「在地美食」、「先生～Hello….你的螃蟹要跑囉」。原PO也回文「我看很久沒有跑掉，還是被地上熱到熟了？」



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