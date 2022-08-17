台灣最強女優遭家暴！導火線曝光　交往7年軟爛男一度論婚嫁

▲娃娃（左）前男友曲明曜（右）先前都會在臉書曬恩愛照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣AV女優娃娃擁有172公分的身高，加上H罩杯的巨乳，被知名AV評論家一劍浣春秋認證為「台灣現役最強AV女優」，吸引不少男性粉絲追捧。沒想到最近卻驚傳遭前男友家暴，被打到全身是傷，還導致即將拍攝的3部成人片不能開拍，身心都受到極大創傷，已委任律師向新北地檢署遞狀，控告前男友曲明曜傷害。

娃娃用微微顫抖的聲音向本刊還原事發經過。她說，多年前在酒吧認識曲男，2人在一起一個月後就同居，交往3年後，她透過朋友介紹接觸AV女優的工作，除了酬勞吸引人，她原本就對當女優很有興趣，和男友討論後，決定2人一起出道擔任男優和女優，攜手拍攝作品。

娃娃說，交往期間她的收入一直都比男友高，2人原本感情不錯，甚至論及婚嫁，因此她出道後，便將每部片的片酬都交給男友管理。

沒想到，好景不常，2人之間的摩擦越來越多，去年3月協議分手，但將近7年的感情實在難以割捨，雙方仍斷斷續續聯繫。今年7月某天半夜，她傳訊息給前男友表達思念之情，當時曲男回覆：「雖然現在沒有辦法在一起，但希望我們彼此都成為更好的人時，能夠再重新交往。」並要娃娃返回2人曾經的愛巢。

▲娃娃（右）和前男友曲明曜（左）交往近7年，一度論及婚嫁。

懷著可能復合的期待，娃娃滿心歡喜回到2人位於新北市五股的同居處，在濃情蜜意下，與前男友發生關係，卻在溫存時，發現屋內有其他女人到訪過的痕跡，她忍不住質問曲男，沒想到對方並不避諱，說他確實帶女人回家過夜，而且原本是娃娃專屬男優的他，近期還準備和其他AV女優合作拍片。

原本以為前男友要求見面是打算復合，卻得到如此傷心的結果，讓娃娃幾乎崩潰，加上同居處原是二人規劃的新房，這些年的房貸都由她繳納，曲男卻輕描淡寫地述說帶其他女人回來過夜，讓她忍無可忍。

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