台灣最強「H奶女優」娃娃遭前男友痛毆　雙眼腫脹傷勢照曝光

▲娃娃身材曼妙，有雙超長美腿，還有傲人的H罩杯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣AV女優娃娃擁有172公分的身高，加上H罩杯的巨乳，被知名AV評論家一劍浣春秋認證為「台灣現役最強AV女優」，吸引不少男性粉絲追捧。沒想到最近卻驚傳遭前男友家暴，被打到全身是傷，還導致即將拍攝的3部成人片不能開拍，身心都受到極大創傷，已委任律師向新北地檢署遞狀，控告前男友曲明曜傷害。

▲娃娃7月遭前男友施暴，當時她雙眼瘀青腫脹。

本刊循線聯繫上娃娃，她受訪時已距離被施暴將近1個月，但右手大拇指指甲、手部及腿部的瘀傷，仍依稀可見。娃娃眉頭深鎖，難掩心中恐懼，緩緩拿出手機留存的傷勢照片，只見她臉部被打得像豬頭，腫脹變形，眼窩呈現紫紅色，四肢滿是瘀傷，驗傷時醫生還提醒她有輕微腦震盪的現象，後來果真因暈眩吐了2天才逐漸好轉，顯見前男友下手十分粗暴。

▲娃娃手臂瘀傷明顯。

娃娃表示，2人的衝突起因於她與前男友分手後，對方卻還約她見面溫存，她以為復合有望，沒想到發生性關係後，才驚覺前男友已有新歡，她傷心欲絕吃了大量安眠藥，前男友發現後不但沒安慰或幫忙送醫，反而把她壓在地上往死裡打，而且用拳頭猛打她的臉部，時間長達5分鐘。

▲娃娃雙膝都是傷痕。

娃娃說，當時她明明下半身赤裸，前男友卻還把她強拉到門外，因驚動鄰居報警，才結束這場施暴，這已非曲男第一次動手，她決定鼓起勇氣提告前男友涉嫌傷害，保護自己。

就在前男友離開住處之際，娃娃越想越難過，寫下遺書打算輕生，服用超量的安眠藥後陷入昏睡，醒來時只見前男友情緒失控，將她從床上拖到地上，嘶吼著說：「妳在我家自殺！妳怎麼敢！自私的女人！」接著把她拖到玄關處，全身壓在她身上用拳頭猛毆，礙於二人的體型差距，娃娃想逃卻逃不了，最後衣衫不整地被曲男丟出家門。

▲娃娃（左）前男友曲明曜（右）先前都會在臉書曬恩愛照。

娃娃說，前男友施暴過程十分恐怖，巨大的聲響引起鄰居注意，她僅穿著上衣被丟出門後，就看見保全站在門口，沒多久警察也到場關心，至今回想起當時狼狽的模樣，還是很難過。

除了身心靈飽受創傷，娃娃被打得全身瘀青，幾乎無法見人，有3部早已經安排好的拍片行程，也因此無法拍攝，被其他女優取代，讓她損失至少30萬元。

▲娃娃1月間也曾被曲明曜毆打，驗傷單顯示全身都有傷。

娃娃說，2人交往期間她付出許多，前男友在她出道拍AV後，便辭掉原本的工作，僅偶爾當她的男優參與拍攝，其他時間都遊手好閒。她信任男友，將所有收入都交給對方管理，但她事後才得知，她辛苦拍片所賺的數百萬元，全被曲男在一年內花費殆盡，她問前男友錢都花在哪裡？他卻僅回答：「我們共同的生活費啊！」

目前娃娃已委任律師，向新北地檢署控告前男友曲明曜涉嫌傷害罪，全案仍由檢警調查中，但讓她始料未及的是，曲男竟也對她提出傷害罪，甚至向法院聲請保護令，「打人的喊抓人」，讓她感到非常荒謬，希望司法能夠明察，還她公道。

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