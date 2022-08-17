小七店員煮出「整鍋木星蛋」！超美紋路網驚呼：被耽誤的天文學家

▲有民眾在超商發現「木星蛋」。（翻攝自路上觀察學院臉書、臺北天文通臉書）

圖文／鏡週刊

台灣便利商店功能相當多，店員因此被訓練出多項技能，沒想到現在連煮個茶葉蛋都要藝術天份？一名網友日前逛便利商店時，發現該家門市的茶葉蛋竟整鍋都是「木星蛋」，一圈圈的美麗紋路也讓網友直呼「被小7耽誤的天文學家」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，「整鍋木星蛋 #小7店員身懷絕技」並附上一張照片，畫面中的茶葉蛋每顆都有著如同木星的一圈圈紋理，甚至連木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」也神還原，引發網友熱議。

▲「木星蛋」連「大紅斑」都重現。（翻攝自路上觀察學院臉書）

網友直呼木星蛋的紋路真的超美，根本是藝術品，「能在超商工作的，幾乎都是十八般武藝樣樣精通的民間高手」「被小7耽誤的天文學家」「下次就會看到天王星蛋了」「不得了，以前在天文館工作過？？」「這些蛋在鍋子都會自轉嗎？」「期待哪天煮出銀河系」，甚至有不少人求教學。

不過有便利商店店員淡定表示，其實就只是忘了加水才有這樣的紋路，賣不掉乾掉後再加水，再乾掉，再加水，無限循環，而乾掉加水後翻一下，蛋與蛋之間接觸的地方就會形成大紅斑。







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