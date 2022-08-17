H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　起底！和他合作無上限

▲娃娃（中）拍攝成人片時，時常角色扮演。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣AV女優娃娃擁有172公分的身高，加上H罩杯的巨乳，被知名AV評論家一劍浣春秋認證為「台灣現役最強AV女優」，吸引不少男性粉絲追捧。沒想到最近卻驚傳遭前男友家暴，被打到全身是傷，還導致即將拍攝的3部成人片不能開拍，身心都受到極大創傷，已委任律師向新北地檢署遞狀，控告前男友曲明曜傷害。

慘遭前男友家暴的娃娃，曾經拍攝「1女戰8男」多人成人影片，引發國內外老司機熱議，之後又被知名AV評論家一劍浣春秋封為「台灣現役最強AV女優」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受訪時，娃娃向本刊坦承，會進入AV產業，是因為自己本來就對當女優很有興趣，先前她也曾發文自爆，很喜歡幫男優「暖機」，甚至懷疑自己對此上癮，辛辣指數破表，讓她吸引許多目光。

▲娃娃（左）曾經和網紅鄧佳華（右）合作拍攝成人片，成了熱搜話題。

但人紅是非多，今年6月，娃娃因和網紅鄧佳華合拍成人片《猛假》再度爆紅，然而劇情出現性虐待及性侵橋段，影片發布後隨即引發是否逾越大法官釋憲保障範圍的質疑，甚至有律師向台北地檢署告發該片涉嫌散布猥褻物罪。如今，官司未了，又被前男友家暴，娃娃的麻煩事可還真不少。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

【最強女優遭家暴】裸下身遭丟包門外 知名女優控軟爛前男友壓地暴打

【最強女優遭家暴1】最強女優娃娃火辣身材包不住 遭痛毆「豬頭照」曝光

【最強女優遭家暴2】分手後還揪回住處溫存 她完事後驚覺自己成小三