「台灣最強女優」驚傳遭軟爛前男友壓地暴打　裸下身丟包門外

▲AV女優娃娃出面指控遭前男友施暴，造成她雙眼瘀青腫脹、雙膝都是傷痕。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

號稱「台灣現役最強AV女優」的娃娃，因長相美豔，加上擁有纖細長腿和H罩杯的巨乳，在成人片界頗具知名度。無奈前男友卻不懂憐香惜玉，還家暴娃娃，將她打到臉部腫脹變形。

娃娃已驗傷並委任律師向地檢署控告前男友傷害，沒想到施暴的前男友竟惡人先告狀，向警方告她傷害，甚至向法院聲請保護令，娃娃才決定挺身而出，控訴前男友種種惡行。

▲娃娃（左）前男友曲明曜（右）先前都會在臉書曬恩愛照。（翻攝曲明曜臉書）

本刊循線聯繫上娃娃，她受訪時已距離被施暴將近1個月，但右手大拇指指甲、手部及腿部的瘀傷，仍依稀可見。

▲娃娃1月間也曾被曲明曜毆打，驗傷單顯示全身都有傷。

娃娃眉頭深鎖，難掩心中恐懼，緩緩拿出手機留存的傷勢照片，只見她臉部被打得像豬頭，腫脹變形，眼窩呈現紫紅色，四肢滿是瘀傷，驗傷時醫生還提醒她有輕微腦震盪的現象，後來果真因暈眩吐了2天才逐漸好轉，顯見前男友下手十分粗暴。

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