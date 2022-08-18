解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍055型「萬噸大驅」近日執行掩護登陸作戰演訓，從訓練狀態接令後轉為戰鬥姿態趕赴「登陸」區域，提供火力支援。南昌艦副艦長梁棟強調，「隨機臨時下達由訓轉戰的情況，早已成為常態，就是要讓每名官兵時刻緊繃戰備這根弦！」

▲「南昌艦」主砲提供火力支援。（圖／翻攝新華社）

《央視軍事》今（18）日釋出南昌艦「由訓轉戰」的演訓影片，任務想定為南昌艦在訓練時接獲上級通報，「敵」灘頭陣地對解放軍登陸部隊構成威脅，需立即出擊進行火力支援。

▲「南昌艦」配備的新式副砲可對空及對地實施射擊。（圖／翻攝新華社）

南昌艦抵達交戰現場後，由主副砲同時開火，朝岸上防禦陣地進行火力壓制，藉此降低登陸部隊壓力。值得注意的是，南昌艦還配有對陸遠程巡弋飛彈，進入實戰後，對灘岸的火力壓制除艦砲外，還有更多選擇。

▲「南昌艦」與俄海軍艦艇聯合巡航。（圖／翻攝新華社）

舷號101的南昌艦為大陸自主研發的055型導彈驅逐艦首艦，在2020年1月12日正式入列服役，並以青島海軍基地為母港，被認為是解放軍首艘航母遼寧艦的「左膀右臂」。2021年也曾加入中俄「海上聯合-2021」軍演及聯合巡航任務。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

據了解，第二代「南昌艦」服役34年後於2016年正式退役，接班的055型「萬噸大驅」在不到3年的時間，扛下「南昌艦」的名號，舷號101也代表著它將成為解放軍新一代驅逐艦中的「領艦」，象徵意義與實質意義並重。