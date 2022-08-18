　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍055型「萬噸大驅」近日執行掩護登陸作戰演訓，從訓練狀態接令後轉為戰鬥姿態趕赴「登陸」區域，提供火力支援。南昌艦副艦長梁棟強調，「隨機臨時下達由訓轉戰的情況，早已成為常態，就是要讓每名官兵時刻緊繃戰備這根弦！」

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲「南昌艦」主砲提供火力支援。（圖／翻攝新華社）

《央視軍事》今（18）日釋出南昌艦「由訓轉戰」的演訓影片，任務想定為南昌艦在訓練時接獲上級通報，「敵」灘頭陣地對解放軍登陸部隊構成威脅，需立即出擊進行火力支援。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲「南昌艦」配備的新式副砲可對空及對地實施射擊。（圖／翻攝新華社）

南昌艦抵達交戰現場後，由主副砲同時開火，朝岸上防禦陣地進行火力壓制，藉此降低登陸部隊壓力。值得注意的是，南昌艦還配有對陸遠程巡弋飛彈，進入實戰後，對灘岸的火力壓制除艦砲外，還有更多選擇。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲「南昌艦」與俄海軍艦艇聯合巡航。（圖／翻攝新華社）

舷號101的南昌艦為大陸自主研發的055型導彈驅逐艦首艦，在2020年1月12日正式入列服役，並以青島海軍基地為母港，被認為是解放軍首艘航母遼寧艦的「左膀右臂」。2021年也曾加入中俄「海上聯合-2021」軍演及聯合巡航任務。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

據了解，第二代「南昌艦」服役34年後於2016年正式退役，接班的055型「萬噸大驅」在不到3年的時間，扛下「南昌艦」的名號，舷號101也代表著它將成為解放軍新一代驅逐艦中的「領艦」，象徵意義與實質意義並重。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余天接電話後「哭著上車」！　余苑綺病況不佳…急奔醫院
王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」
艾成維基「死因」被改4字！　網罵爆：小心有報應
快訊／中選會正式發布選舉公告　估首投族76萬人、設1.7萬投
柬埔寨「幕後首腦」被起底！　斷人腳筋再棄屍
颱風減少！　鄭明典曝2不利趨勢：強颱比例將提高
快訊／女兒病情生變！　余天突趕赴醫院
「正妹參選人」排行榜出爐！　陳紫渝只排11名
一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」午後雷雨
快訊／台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將登場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

魚蝦蟹也得掰嘴做核酸！廈門下令「人+物同檢」　民眾無言冒問號

四川限電再升級！辦公大樓「沒冷氣吹」　百貨公司「停用電扶梯」

賓士男被叭拿球棒下車叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾！孬逃全被錄

「他好像一條狗」周星馳經典巨作！　吸百萬遊客打卡西部影視城

「忘記開美顏了」　女主播大媽秒變網美！30秒換頭術驚呆網

屁孩關手扶梯「害女童慘摔」爽到鼓掌　賣場一句話讓家長傻眼

28歲男飛泰國「找女友」淪豬仔！每天7人圍毆：逼大小便就地解決

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

殺手闖高醫候診區開兩槍　56歲男「頭、胸中彈」命危

解放軍055南昌艦演練「支援登陸作戰」　火力覆蓋「敵」岸上兵力

魚蝦蟹也得掰嘴做核酸！廈門下令「人+物同檢」　民眾無言冒問號

四川限電再升級！辦公大樓「沒冷氣吹」　百貨公司「停用電扶梯」

賓士男被叭拿球棒下車叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾！孬逃全被錄

「他好像一條狗」周星馳經典巨作！　吸百萬遊客打卡西部影視城

「忘記開美顏了」　女主播大媽秒變網美！30秒換頭術驚呆網

屁孩關手扶梯「害女童慘摔」爽到鼓掌　賣場一句話讓家長傻眼

28歲男飛泰國「找女友」淪豬仔！每天7人圍毆：逼大小便就地解決

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

「817公報」40周年　陸外交部痛批：美方違背承諾　破壞兩國互信

養生曼巴不讓了！　威金斯：新賽季要入選最佳防守陣容

快訊／賴惠員抹紅陳筱諭二審獲判無罪　「感謝法官給我自省機會」

中國宣布派兵「赴俄參加軍演」　外媒：中俄關係越來越密切

《天下雜誌》快速成長一百強調查　金融業成最大贏家

TTE旅展明開跑「優惠一次看」！赴日第2人減1萬、國內住宿1折起

曾4度開槍！高醫冷血槍手追殺原因曝　10年恩怨情仇終結

討債噴紅漆嗆「欠錢錢不還」　4千人笑翻：再凶也要疊字

安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻

余天接電話後「哭著上車」！　余苑綺病況不佳…急奔醫院

湖人退休賈索16號戰袍時間出爐　明年3月8日對灰熊

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

大陸熱門新聞

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

屁孩關扶梯害女童慘摔　賣場回應家長傻眼

中國勸返23萬詐騙犯　拒絕者「親屬連坐」家門噴漆：涉詐人員之家

賓士男被叭拿球棒叫囂　踢鐵板遭2硬漢包夾

28歲男追愛淪豬仔！每天7人圍毆：大小便拉地上

沙地變綠洲！他竟將沙漠「推後」20公里

「他好像一條狗」吸百萬遊客打卡

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

媳剖腹產坐完月子秒離婚！　受夠惡婆婆：憑啥容忍

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

80年代狠角色　昔日老大淪丐幫幫主

白皙妹「裸上身」闖餐廳！女老闆衝上前舉動暖炸

更多熱門

相關新聞

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

解放軍東部戰區在台灣周邊一連串軍事演訓持續之際，南部戰區今（16）日也釋出海軍航空兵部隊在單位附近進行深夜空戰對抗訓練的影片。影片顯示，參與演練的戰機在機場微弱的燈光下排成一列準備起飛，目測約有十架左右，隨後便在漆黑的夜空中進行各種戰術動作，展開模擬對抗。

雷根號航母通過台海　機會渺茫！

雷根號航母通過台海　機會渺茫！

傳台美合作防「共軍追蹤裴洛西座機」　國防部回應了

傳台美合作防「共軍追蹤裴洛西座機」　國防部回應了

解放軍發布「俯瞰澎湖」影片　空軍：這是中共認知戰伎倆

解放軍發布「俯瞰澎湖」影片　空軍：這是中共認知戰伎倆

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

關鍵字：

大陸軍武海軍解放軍055南昌艦驅逐艦登陸掩護作戰共軍

讀者迴響

熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

艾成、王瞳生前婚姻狀況曝光！

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面