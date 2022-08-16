傳台美合作防「共軍追蹤裴洛西座機」　國防部：國軍掌握周邊電子頻譜

▲孫立方。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中共不滿美國參議員馬基（Ed Markey）率團訪台，宣布15日對台灣周邊海空域進行實戰演練。針對共軍演習，我方目前掌握狀況，國防部發言人孫立方回表示，國防部每天都會具體公布台海周邊海空域動態，並利用聯合勤監偵機制，有效掌握周邊海空域動態及情，且適切應處。

孫立方說，戰備訓練是國軍本務工作，中共現在每天做挑釁性舉動，對國軍而言是訓練機會，也以「處處皆戰場、時時做訓練」的態度，每天透過訓練過程，驗證平日訓練成果。孫立方表示，國均是以沉著冷靜且嚴肅的態度面對，有信心保障國家安全。

孫立方也說，國軍每天也會非常務實檢討，針對需要改進、強化地方來做改進，也會汲取外界學者、專家給予的意見。

針對中共持續增加，我方相應軍費支出也會增加，這是否會反映在立法院下會期的國防預算上，孫立方指出，預算部分，國軍依照敵情威脅、建軍發展需要，以及國家整體財力評估，把相關預算數字報給行政院，目前由行政院審查中。

至於傳出美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，國軍跟美國在電子戰方面聯手，防止中國追蹤裴洛西座機一事，孫立方回應，國軍運用聯合勤監偵機制，對於台海周邊電子頻譜、電子參數都能有效掌握。