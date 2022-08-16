　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲駐美大使：台海若開戰　「馬尼拉將與美國同盟」

▲▼菲律賓駐美大使羅慕德斯15日說，若台海爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。（圖／翻攝自Facebook／PHinUSA）

▲菲律賓駐美大使羅慕德斯15日說，若台海爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。（圖／翻攝自Facebook／PHinUSA）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電

菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）今天參加菲律賓外國記者協會線上論壇，接受媒體提問。他表示，雖然菲美兩國存在共同防禦條約（MDT），美國若捲入台海爭端，「我們不一定會被迫參與其中」。

羅慕德斯說，菲美共同防禦條約主要涉及「我們的責任區域，實際上是西菲律賓海和周邊區域」。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

不過，他表示，若情勢升級，「爆發一場我們絕對希望永遠不會發生的大規模戰爭（major war），我們將與美國同盟，就像我們在第二次世界大戰跟他們同盟一樣」。

羅慕德斯說，身為可靠的盟友，菲律賓已準備好為菲美同盟「盡我們的一份力量」。「但我們希望敦促我們的友邦、我們的盟國繼續保持最大的克制，因為我們都知道這些事情（局勢升級）會帶來什麼。」

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

羅慕德斯說，菲律賓地理位置非常關鍵，「這就是為什麼美國知道我們的協議，包括共同防禦條約和軍隊互訪協定（VFA），現在比過去任何時候都更加重要」。

媒體問到，台海情勢緊張是否將加速菲美「加強國防合作協議」（EDCA）進展。菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。

羅慕德斯說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在俄烏戰爭爆發後，曾要他告知美國總統拜登，若戰事蔓延到這個區域，馬尼拉當局將開放美方「運用我們擁有的任何設施」。他認為，美方可能需要運用菲國的設施以降低台海緊張局勢與活動。

羅慕德斯表示，馬尼拉持續推進菲美「加強國防合作協議」，「我認為未來幾年內我們可能看到該協議的更多進展」。

另一方面，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預計9月前往紐約，在聯合國大會發言。羅慕德斯說，這將是小馬可仕首次在聯合國發言，「基本上是向全球和西方世界介紹他自己」；小馬可仕也計劃與多位國家元首舉行場邊會談，並會見商業團體盼促使他們赴菲投資。

他表示，菲律賓駐美使館希望盡快安排小馬可仕赴華府與拜登會面。菲國國防部候任部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）也計劃在幾個月內前往華府，與美方討論南海聯合巡邏和菲國軍隊現代化等議題。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

任天堂總部火災　未上市遊戲母片傳燒毀

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

輝瑞執行長、美國國防部長確診

更多熱門

相關新聞

兩岸攤牌　在緊張中尋求新平衡

兩岸攤牌　在緊張中尋求新平衡

地緣政治造成的供給面瓶頸，最後仍要靠聰明的投資挹注來解決。COVID-19和俄烏戰爭已經讓福山的自由主義破了功，全球化不會再回來。兩岸關係瞬息萬變的今天，台灣可以著墨的地方並不多，台灣政府必須正視當前經濟變化的特質以及兩岸政經結構的翻轉，儘快找出可以振興經濟與協助產業破局的可行策略。

10歲童被鯊魚啃爛小腿　膝蓋以下截肢

10歲童被鯊魚啃爛小腿　膝蓋以下截肢

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練 大角度盤旋戰術動作模擬實戰

雷根號航母通過台海　機會渺茫！

雷根號航母通過台海　機會渺茫！

陸又對台海大軍演　外交部譴責：荒誕野蠻

陸又對台海大軍演　外交部譴責：荒誕野蠻

關鍵字：

軍武國際軍武美國北美要聞中國大陸軍武台灣菲律賓東南亞要聞第四次台海危機共軍圍台軍演

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面