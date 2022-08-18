魚蝦蟹也得掰嘴做核酸！廈門下令「人+物同檢」　民眾無言冒問號

<br>

記者鄭思楠／綜合報導

廈門近日爆發本土疫情，17日起連續3天，每日1輪在全市展開全員核酸檢測。不過，除了人類，各種魚蝦蟹也得做核酸。據《台海網》報導，廈門集美區漁民作業期間，每天要開展1次核酸檢測。漁民和漁獲上岸時，實行「『人+物』同檢」，漁船民和漁獲都得接受核酸檢測。

報導稱，上岸後，漁民們接受核酸採集完，立即返回船上，抓來幾尾鮮活的魚，掰開魚嘴，讓核酸採集人員抽檢。除了從魚嘴提取採集物，核酸採集人員還細緻地用棉簽從漁獲身上提取樣本。

8月17日下午，廈門市海洋發展局一名工作人員回應，「目前廈門市全員都要核酸，漁獲也要進行核酸。」





▲廈門魚蟹被扒開嘴做核酸。（圖／翻攝自台海網）

廈門市集美區委員會政法委員會微信公眾號平安集美7月22日發佈的《致集美區涉海村(社區)居民及出海作業人員的一封信》中表示，2022年6月份以來，福建省漳州、霞浦、平潭等地先後發生漁船民在海上與境外船舶非法交易、違規接觸而導致新冠肺炎疫情海上輸入，造成極大的社會危害。其中第三條明確，「漁民作業期間，每天開展1次核酸檢測;漁民和漁貨上岸時，實行「『人+物』同檢」；人員長時間不出海，脫離工作崗位後，實行一週健康監測，其間第1、4、7天各開展一次核酸檢測。」

公開資料顯示，要求漁獲進行核酸檢測的地方不僅出現在廈門市，另外如福建省泉州市、廣東省中山等地，都祭出相關規定。

▲螃蟹也逃不過核酸。（圖／翻攝自台海網）

此前，海南省8月初爆發大規模疫情，《三亞日報》報導稱，專家綜合分析認為，此輪疫情為境外輸入引起，崖州中心漁港是此次疫情的始發輸入地，通過漁民與境外漁民交易漁獲時輸入的可能性較大。

網友看後紛紛冒問號，「希望馬上停止這種奇葩行為」、「那也不應該在嘴裡採樣啊，應該是魚鰓部分啊」、「滑天下之大稽」、「祝願祖國的核酸產業發揚光大」、「建議每棵樹都做一下」、「萬一查到了怎麼處理？隔離這個海裡的魚？」、「魚：這輩子也沒想到自己能跟人同等待遇」。