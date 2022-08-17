大陸再+2888例！廈門今起「全員篩檢」　三亞半個月激增超9000例

▲廈門17日起進行三輪全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土疫情進一步加劇！大陸衛健委17日通報，新增本土病例566例和無症狀感染者2322例，合計2888例。其中，福建省廈門市疫情升溫，官方宣佈，17日至19日在全市展開連續3天每天一輪全員核酸檢測，全市室內公共體育場所暫停開放。

通報顯示，新增本土病例566例（海南482例，浙江35例，西藏16例，廣東9例，福建8例，陝西6例，四川4例，青海2例，北京1例，江蘇1例，山東1例，雲南1例）。

新增本土無症狀感染者2322例（海南1181例，西藏670例，新疆307例，兵團56例，浙江22例，江西18例，青海13例，江蘇10例，陝西10例，湖北6例，上海4例，四川4例，雲南4例，山東3例，重慶3例，內蒙古2例，河南2例，廣東2例，廣西2例，北京1例，貴州1例，甘肅1例）。

國民黨副主席夏立言正在廈門隔離，預計21日可以開始展開拜訪台商行程，不過，廈門市近日爆發本土疫情，當地疫情防控指揮部16日宣布，自17日起，連續三天進行每天一輪的全員核酸檢測，同時，也要求民眾減少流動和聚集。

對於本輪疫情，廈門市疾控中心表示，根據病毒基因組測序結果顯示，病毒分型為Omicron變種病毒 BA.2.76。依公開資訊顯示，該變種病毒株為比Omicron BA.5傳播力更強的病毒株亞型。

廈門市體育局網站8月16日發布關於全市室內體育場所暫停開放的通知。通知稱，根據市疫情防控指揮部第24號通告要求，2022年8月17日至19日，全市體育場館、健身房等室內公共體育場所繼續暫停營業或開放，並對外張貼公告；各類體育賽事活動、體育培訓等線下聚集活動繼續暫停舉辦。

此外，三亞市過去一天新增380例確診病例（其中1例為無症狀感染者轉歸）、791例無症狀感染者。8月1日至16日，累計發現確診病例3976例、無症狀感染者5287例，合計9263例。