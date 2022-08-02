裴洛西將訪台！廈門沙灘現「整排戰車」遊客看傻　陸外交部回應了

▲網路瘋傳廈門一處沙灘集結大量戰車，但有網友證實，該畫面是過去拍攝。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將訪台之際，中共各種文攻武嚇手段全部出籠，福建廈門更傳出解放軍戰車大規模集結在一處沙灘畫面，公路上甚至有大批軍車，還包括輪型裝甲砲車，但消息都尚未被證實。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩也回應了。

針對裴洛西可能在2日晚間來台，網路上也傳出福建廈門有解放軍大規模集結沙灘畫面，雖有網友證實，該畫面是過去所拍攝，但其他包括車水馬龍的公路上有大批軍車、輪型裝甲砲車集結的情況，也引發外媒關注。有記者就在中國外交部例行記者會上詢問「有居民在廈門看見大量裝甲車」的相關問題，不過華春瑩僅回應，「你應該去問吳謙大校（大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人）」。

另外，有記者也提問，「關於美國眾議院議長裴洛西的亞洲之行，有一些新的情況，她可能今晚抵達台灣並與台灣官員舉行會談，外交部是否呼籲佩洛西取消訪問？」華春瑩則回應，「我們和大家一樣都在密切關注佩裴洛西議長的亞洲之行，你剛才提到的問題應該更適合去問美方或者她本人。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩強調，美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為，「美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。」如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全、繁榮和秩序造成災難性的後果。

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