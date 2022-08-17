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日本因疫情增約8000人自殺　研究顯示：年輕女性最多

▲日本疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本因疫情增加約8000人自殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

日本東京大學組成的研究團隊彙整估算，2020年3月至今年6月受疫情影響，日本增加的自殺者約達8000人，其中以20歲左右的年輕女性居多，原因可能與經濟影響及被迫陷入孤獨有關。

日本產經新聞報導，在增加的約8000人中，從年齡及性別來看以20多歲女性居冠，19歲以下的女性相對來說也較多，而在日本，一旦失業率上升，自殺人數就趨於增加，經濟困難被認為是重要原因之一。

研究團隊把估算數字與實際數字相比，發現疫情影響下的實際自殺人數比估算沒有疫情的情況多了8088人。從年齡段來看，20~29歲以1837人排在首位，占該年齡段自殺者的近3成，其中女性1092人，男性745人；19歲以下也達到377人，佔比約2成，其中女性282人。據稱與他人的聯繫變少會因孤獨而增加自殺人數，另外，團隊認為行動限制也是影響因素之一。

據政府統計，日本的自殺人數從2010年起一直逐年減少約500~3000人，但2020年出現11年來首次增加，2021年雖略有減少但基本與上年持平，男性連續12年減少，女性則連續2年增加，中小學生在2020年首次達到499人，自殺人數居高不下。

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