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選前100天／藍爆初選爭議、綠陷論文泥沼　桃園選戰成僵局

▲▼桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（圖／合成照）

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（圖／合成照）

記者杜冠霖／綜合報導

由於現任桃園市長鄭文燦任期已屆8年，讓桃園成為兵家必爭之地，國民黨對拿回桃園勢在必得，民進黨在桃園的成敗可能牽動內部權力結構更迭，需要下重兵力保不失，但初期兩黨卻都在戰場上頻頻失足，經歷初選爭議、論文門之後，近日終確定由前行政院長張善政、立委鄭運鵬、立委賴香伶3人角逐大位，後續選情變化仍待觀察。

國民黨

年底2022九合一大選，藍營誓言六都拿下一半，由於鄭文燦任期已屆8年、無法再連任，讓國民黨對拿下桃園勢在必得，然而藍營在桃園的布局卻狀況連連，包含電話逼退羅智強風波、初選民調爭議、張善政空降、拔樁疑雲等，都讓在地選情蒙上一層陰影。

初選爭議

作為黨主席朱立倫的「起家厝」，原先藍營在桃園競逐者眾，包含立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲、議長邱奕勝都是有力人選，甚至時任北市議員羅智強也想投入選戰，但隨著黨中央遲未表態，也讓基層、各候選人整備情形都出狀況，中間更發生朱立倫電話逼退羅智強的風波。

羅智強原要宣布參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是以威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

在羅智強「我就是不要你！」電話勸退風波後不久，黨中央火速空降前行政院長張善政，也引起在地民代不滿、立委呂玉玲、議長邱奕勝都曾讓張善政吃閉門羹。突襲式徵召也讓為爭取提名不惜在桃園置產、辭掉北市議員的羅智強無法接受，直到後來才宣布退選。

部分樁腳倒戈

然而，藍營內部混亂狀況，並未隨著羅智強退選塵埃落定，綠營一開始由新竹市長林智堅出面角逐，跟現任桃園市長鄭文燦通力合作下，拔樁傳言時有所聞，兩人出席活動時，除民進黨議員參選人外，也常看見藍營小雞身影，更是不避諱直接喊「凍蒜」。

直到林智堅陷入論文門、新竹棒球場門泥沼，藍營低迷選情才見轉機，讓張善政選情逆勢翻紅，團隊也逐漸到位，隨著綠營確定改派鄭運鵬參選，國民黨才真正站穩選戰腳步，而根據《美麗島電子報》8月民調，張善政目前還保有5%領先，後勢如何還有待觀察。

民進黨

在綠營部分，原先有意參選桃園市長者眾，包含鄭運鵬、鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等，林智堅也被點名參選，桃園市長鄭文燦日前也表示，依照規劃，民進黨選對會將在6月討論人選，一定會推出最好最強的候選人，最後也由新竹市長林智堅出線。

論文門

在林智堅出線後，原本選情一片看好，勤跑基層加上藍營腳步混亂，讓林智堅民調甚至一度領先10%以上，然而隨著論文門、新竹棒球場的爭議連環爆、後續處理方式也得不到選民認同、林智堅流失不少支持者，與張善政的差距也正在拉近。

而在台大學倫會判定林智堅論文抄襲後，儘管和對手仍呈現55波局面，但論文案的外溢效應卻拖累新竹市長參選人沈慧虹、台北市長參選人陳時中等人選情，讓民進黨的九合一大選陷入泥淖。

堅下鵬上

為避免選情持續惡化，林智堅自行退選，改由在地立委鄭運鵬披掛上陣，對綠營來說，不僅選舉步調被打亂、選情更因論文案重傷，但也有專家指出，民進黨此時「換堅」還算是成功清掃戰場、利空出盡，而根據《美麗島電子報》公布的最新民調，張善政僅以32.6%支持度，領先鄭運鵬的27.8%、賴香伶的10.5%，顯示桃園市長選情仍陷膠著。

然而，在黨內桃園市長提名失利的前立委鄭寶清，論文門爭議時也對林智堅多有批評，在民進黨決定改徵召鄭運鵬時，更痛批「走了個抄襲的來了個挺抄襲的」，近期也傳出鄭寶清可能脫黨參選的聲音，若鄭寶清正式宣布投入桃園市長選舉，也將為年底選戰投下一顆震撼彈。

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