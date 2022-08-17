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快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名副市長

▲▼柯文哲赴議會專案報告,左為副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，首都台北市長選戰備受關注，國、民兩黨已推出各自人選，唯獨將掛無黨籍的「柯文哲接班人」台北市副市長黃珊珊辭職時間未定。據了解，黃珊珊確定於8月28日召開記者會請辭，台北市長柯文哲17日也證實，排除病倒的台北市副市長蔡炳坤，9月將只剩下1名副市長彭振聲。

據了解，台北城市博覽會8月27日開幕以後，黃珊珊將於8月28日率部分地方人士召開記者會，宣布將請辭台北市副市長，而8月29日再召開參選記者會，便順勢登記參選；競選總部確實如外界所傳，就設立於台北大巨蛋對面，但內部發言體系人選尚未確定。

柯文哲17日赴台北市議會，國民黨台北市議員徐弘庭表示，遺憾蔡炳坤因病無法回歸崗位，黃珊珊有可能登記參選，台北市副市長會瞬間只剩下一名彭振聲，目前已經8月17日，柯文哲是否有義務向市民、議會報告，9月時副市長會剩下幾位？

對此，柯文哲證實，9月時副市長只剩下1位，「彭副（彭振聲）能力不錯啦！他很耐操。」徐弘庭追問，9月剩下1名副市長，是否代表黃珊珊要在9月前請辭？柯文哲直言「對。」

被問到會不會補副市長人選？柯文哲提及，因為台北市人口數低於250萬人，而蔡炳坤因為人情世故所以保留副市長職位，屆時就剩下彭振聲，「他很耐操。」

另外，國民黨台北市議員李柏毅詢問，黃珊珊是否如外界傳言，會在8月底請辭？柯文哲則說，「反正不能拖過9月2日。」

李柏毅質疑，台北城市博覽會主軸是「一棒接一棒、城市治理傳承」，為什麼只邀請黃珊珊參加開幕記者會，沒有邀請民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安？柯文哲回應，黃珊珊不是被邀請，而是以副市長身份出席，城市博覽會主要是倡議，將還沒做完的事與市民交棒。

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