陳時中提大巨蛋公開透明　蔣萬安嗆「笑話」：先公開3＋11會議記錄

▲2022台北市長參選人，由左至右分別為陳時中、蔣萬安。（合成圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

台北大巨蛋因防火避難性問題審查卡關，確定無法在今年順利營運。民進黨台北市長參選人陳時中17日表示，一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布；而國民黨台北市長參選人蔣萬安則回嗆，「陳時中講公開、透明，我覺得是一個笑話！請他先將『3＋11』的會議紀錄還有疫苗採購價格，對外說明清楚！」

陳時中上午舉行政見發表記者會時強調，將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，再核發大巨蛋使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

對於陳時中提出的3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案」，蔣萬安說明，這不僅是大家的共識，更是現在進行式，「陳時中講公開、透明，我覺得是一個笑話！請他先將『3＋11』的會議紀錄還有疫苗採購價格，對外說明清楚！」

另外，台北副市長黃珊珊也痛批，陳時中可能沒有Google，台北市大巨蛋有個專門網站，所有會議紀錄、重要事項文件全部都有公開，「從7年前開始，如果你要看檔案，請上去看就有，每個部分全是公開的。」