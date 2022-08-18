國民黨敗訴！中投、欣裕台股權需全數移轉　156億資產充公

▲國民黨不服名下的中投、欣裕台2公司股權須全數充公，提出行政訴訟，今日法院判決敗訴。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡怡萍／台北報導

不當黨產處理委員會在2015年間，處分認定中投、欣裕台2公司屬於國民黨附隨組織，凍結2公司資產156億元，並要求國民黨把持有的2公司股權移轉給國家，國民黨不服提出行政訴訟救濟，今日台北高等行政法院判決國民黨敗訴，仍可上訴。

黨產會是在2016年11月1日的第5次委員會認定，中投公司從1971年成立以來，就是中國國民黨100%持有的公司組織，自2007年7月以後，中投和欣裕台公司的股權，不管是登記在誰的名下，都是受國民黨信託而持有，後來股權也都已經全數回歸國民黨名下，因此認定2公司是國民黨附隨組織，凍結2公司資產共156億元。

2016年11月29日，黨產會在第3次臨時會後，再做出處分，要求國民黨必須在30天內，將國民黨名下的中投、欣裕台公司全部股權，移轉為中華民國所有，也就是2間公司名下的156億資產需全數充公。

國民黨和2公司不服，各自提告，要求撤銷黨產會的收歸國有處分，並向法院聲請暫時停止執行，但台北高等行政法院認為，中投和欣裕台2公司，是「被移轉股權」的股份有限公司，處分不涉及2公司的財產權益，不具備本案當事人適格，無權提起撤銷處分訴訟，判決駁回2公司提告。

另外，國民黨針對同一項處分提起的撤銷訴訟，今日上午由台北高等行政法院判決出爐，判國民黨敗訴，仍應將所持有的中投和欣裕台2公司，全部股權交歸國有，仍可上訴。